Додано: Нед 08 вер, 2019 19:54

investorkiev написав: Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр

КАН строит не жилой комплекс, а по сути санаторий закрытого типа. Находясь в этом санатории ты забываешь что ты на Нивках. Вон Республика, казалось бы сейчас всего 4 дома за Окружной, но там на территории есть куча всякой мишуры (корты, футбольные поля, зоны для шашлыков и прочее подобное) которая позволяет заниматься многими видами активностей не покидая комплекс. Причем большинство людей на тех кортах разок сыграет по приколу и на этом всё закончится, но хотят за это платить деньги. Плюс они тащатся от того что этот комплекс за забором с КПП и там можно дитя выпустить гулять и он никуда не сможет выйти.Вот и получается что КАН это не для инвестиций, а "для семейной жизни".Для инвестиций были всякие Аркады и прочая хрень которую можно было за копейки взять, потом втюхать деревенским в аренду и еще и продать. А сейчас что? Те кто строили подобную хрень либо уже приехали, либо домучивают с горем то что начали и на этом тоже закончат.Формат меняется, это двигает цены, но двигает для объектов которые в этом новом формате идут. Так то никто ж не мешает взять в Навигаторе по 16к с ремонтом панель, только кому это потом втюхивать?