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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1651165216531654>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У КАНа совершенно отдельная ожень не гуманная ценовая политика.

Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, что будем делать? Я, глядя на Вас, решил выйти в кеш. И что теперь?

Смотрите ЛУН, раз в неделю или чаще-решайте сами. Осень пришла-на вторичке новые варианты. Первичку, как я понимаю, вы наизусть знаете и ничего не возьмёте при курсе 25-27.
Насчёт " мы в одной лодке": я так думаю вы на катере или яхточке. У меня старая лодка. Но без дыр.

Мы в одной большой лодке. Это Трибека на пароходе - и норовит нас пустить ко дну или обилетить, разместив в эконом-каютах с неприятным запахом из иллюминатора, задорого. Я не могу решать - у меня паника.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:35

  investorkiev написав:У КАНа совершенно отдельная ожень не гуманная ценовая политика.

Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр

Ну на ЦП же не потерял народ и даже наоборот. И на Тетрисе - не потерял, особенно на второй очереди. Говорят, что уже даже и на КТ не потеряли (хотя как такое может быть - не понимаю).
Вы про туземун на позитивных факторах уже забыли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но цены выросли, это факт.

Первая очередь Миста квитив, в 2017 году -14500грн/м (курс 26)

Вторая очередь Миста квитив, лето-осень 2018 - 18000грн/м (курс 28)

Старт третьей очереди МК - сентябрь 2018 по 17000грн/м (курс 28)

На сегодня остатки в третьей очереди по 25000грн/м (курс 25), ждут четвертую очередь ориентировочно на котловане будет 22000грн (курс 25).

Итого котлован одного комплекса
в 2017 году - 558$
В 2018 году - 607$
В 2019 году - 880$.
Итого рост за 2 года почти 60%.
Думай.те!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:37

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:У КАНа совершенно отдельная ожень не гуманная ценовая политика.

Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр

Ну на ЦП же не потерял народ и даже наоборот. И на Тетрисе - не потерял, особенно на второй очереди. Говорят, что уже даже и на КТ не потеряли (хотя как такое может быть - не понимаю).
Вы про туземун на позитивных факторах уже забыли?



После покупки дупы Нивок па1450$, профит начинает появляться на околосарсианской орбите, не раньше, туземун - это выход в ноль.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:52

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:У КАНа совершенно отдельная ожень не гуманная ценовая политика.

Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр

Ну на ЦП же не потерял народ и даже наоборот. И на Тетрисе - не потерял, особенно на второй очереди. Говорят, что уже даже и на КТ не потеряли (хотя как такое может быть - не понимаю).
Вы про туземун на позитивных факторах уже забыли?



После покупки дупы Нивок па1450$, профит начинает появляться на околосарсианской орбите, не раньше, туземун - это выход в ноль.

КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:54

  investorkiev написав:Очень немного кто сможет не потерять деньги, купив дупу Нивок за 1450$/метр

КАН строит не жилой комплекс, а по сути санаторий закрытого типа. Находясь в этом санатории ты забываешь что ты на Нивках. Вон Республика, казалось бы сейчас всего 4 дома за Окружной, но там на территории есть куча всякой мишуры (корты, футбольные поля, зоны для шашлыков и прочее подобное) которая позволяет заниматься многими видами активностей не покидая комплекс. Причем большинство людей на тех кортах разок сыграет по приколу и на этом всё закончится, но хотят за это платить деньги. Плюс они тащатся от того что этот комплекс за забором с КПП и там можно дитя выпустить гулять и он никуда не сможет выйти.
Вот и получается что КАН это не для инвестиций, а "для семейной жизни".
Для инвестиций были всякие Аркады и прочая хрень которую можно было за копейки взять, потом втюхать деревенским в аренду и еще и продать. А сейчас что? Те кто строили подобную хрень либо уже приехали, либо домучивают с горем то что начали и на этом тоже закончат.
Формат меняется, это двигает цены, но двигает для объектов которые в этом новом формате идут. Так то никто ж не мешает взять в Навигаторе по 16к с ремонтом панель, только кому это потом втюхивать?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет. Есть ли на форуме инвесторы Ярославов града?
Интересует момент с оплатой. Они хотят часть денег проводить через банк в грн, а оставшуюся часть передать им на руки в долларах без расписки. В договоре сумма в долларах прописывается как штраф, который мне должны выплатить в случае не подписания основного договора купли продажи. Кто-то сталкивался с подобной схемой проплаты на других объектах?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:59

  airmax78 написав:КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.


странно это слышать от вас - ващето это мой текст
про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз
а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?
как же мопы, фасады и вот это все?
это еретизм, макс

зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли, мистер "дорогова-то"?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:05

Конговец, приветствую!

Скажите, в ком.недвиге рост аренды за год на сколько?
Вернулся на уровень 2013? Или превзошел уже?


  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.


странно это слышать от вас - ващето это мой текст
про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз
а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?
как же мопы, фасады и вот это все?
это еретизм, макс

зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли?
investorkiev
 
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