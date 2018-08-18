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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:10

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.


странно это слышать от вас - ващето это мой текст
про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз
а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?
как же мопы, фасады и вот это все?
это еретизм, макс

зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли, мистер "дорогова-то"?

Вообще нет. Я как чистый лист.
P.S. Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
airmax78
 
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