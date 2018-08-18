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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:10
kingkongovets написав: airmax78 написав:
КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.
странно это слышать от вас - ващето это мой текст
про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз
а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?
как же мопы, фасады и вот это все?
это еретизм, макс
зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли, мистер "дорогова-то"?
Вообще нет. Я как чистый лист.
P.S. Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
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