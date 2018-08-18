Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.
странно это слышать от вас - ващето это мой текст про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"? как же мопы, фасады и вот это все? это еретизм, макс
зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли, мистер "дорогова-то"?
Вообще нет. Я как чистый лист. P.S. Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
sg_comp написав:Всем привет. Есть ли на форуме инвесторы Ярославов града? Интересует момент с оплатой. Они хотят часть денег проводить через банк в грн, а оставшуюся часть передать им на руки в долларах без расписки. В договоре сумма в долларах прописывается как штраф, который мне должны выплатить в случае не подписания основного договора купли продажи. Кто-то сталкивался с подобной схемой проплаты на других объектах?
Вы зачем такое на форуме пишете? Вопрос не в том, что они вам вернут (что тоже под вопросом). А в том, что если по какой-то причине Вы откажетесь от квартиры - эта сумма останется им. А доверять им или нет - это уже Ваше дело. Схема - стремная.
airmax78 написав:Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"! локейшен - ничто, маркетинг и мопы - все цена - решает! для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республики закрепить успех сравнением цены метра там и там действуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"! локейшен - ничто, маркетинг и мопы - все цена - решает! для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республики закрепить успех сравнением цены метра там и там действуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь
Рефлексией попадос на Голосухе точно не отбить. Если бы Вы раньше мне это сказали... А Первый - он правильно все пишет. Просто не все нужно буквально понимать.
Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году". Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 08 вер, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.