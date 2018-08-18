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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:10

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.


странно это слышать от вас - ващето это мой текст
про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз
а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?
как же мопы, фасады и вот это все?
это еретизм, макс

зы: у вас хоть о чем то есть свое собственное мнение, которое вы ни разу не меняли, мистер "дорогова-то"?

Вообще нет. Я как чистый лист.
P.S. Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:14

  sg_comp написав:Всем привет. Есть ли на форуме инвесторы Ярославов града?
Интересует момент с оплатой. Они хотят часть денег проводить через банк в грн, а оставшуюся часть передать им на руки в долларах без расписки. В договоре сумма в долларах прописывается как штраф, который мне должны выплатить в случае не подписания основного договора купли продажи. Кто-то сталкивался с подобной схемой проплаты на других объектах?

Вы зачем такое на форуме пишете?
Вопрос не в том, что они вам вернут (что тоже под вопросом). А в том, что если по какой-то причине Вы откажетесь от квартиры - эта сумма останется им. А доверять им или нет - это уже Ваше дело. Схема - стремная.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:15

  airmax78 написав:Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.


тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"!
локейшен - ничто, маркетинг и мопы - все
цена - решает!
для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республики
закрепить успех сравнением цены метра там и там
действуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:28

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.


тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"!
локейшен - ничто, маркетинг и мопы - все
цена - решает!
для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республики
закрепить успех сравнением цены метра там и там
действуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь

Рефлексией попадос на Голосухе точно не отбить. Если бы Вы раньше мне это сказали... А Первый - он правильно все пишет. Просто не все нужно буквально понимать.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не поленился сделать скетч на тему. Хрущ vs ФТ.
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investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:32

  investorkiev написав:Не поленился сделать скетч на тему. Хрущ vs ФТ.
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Первый, перелогиньтесь!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:47

  investorkiev написав:Не поленился сделать скетч на тему. Хрущ vs ФТ.
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ценники дорисовать.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:53

Согласен.
Вот вариант с ценой.

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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:07

  investorkiev написав:Согласен.
Вот вариант с ценой.

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1 вариантэто палац украина
2 вариант это жеппа нивок и, всего лишь, па 1450 уе. Патаму что образ жизни.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 08 вер, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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