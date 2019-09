Додано: Нед 08 вер, 2019 20:15

airmax78 написав: Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ. Никто не спорил, что у КАНа отличный маркетинг. Только если бы маркетингом все и ограничивалось - КАНу торговать неликвидом в дупе по цене центра не удавалось бы. КАН реально хорошо делает. И не думаю, что они забыли сделать красивые МОПы в Республике или ФТ.



тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"!

локейшен - ничто, маркетинг и мопы - все

цена - решает!

для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республики

закрепить успех сравнением цены метра там и там

действуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь тогда долой сомнения! вперед в оп кана покупать "образ жизни"!локейшен - ничто, маркетинг и мопы - всецена - решает!для уверенности и выражения сарказма можно в очередной раз запостить фото облезлого хруща на печерске рядом с рендером фт или республикизакрепить успех сравнением цены метра там и тамдействуйте, как учит ваш наставник! пустой рефлексией попандос на голосухе не отобьешь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.