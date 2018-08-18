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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:15
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:41
investorkiev написав:
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
Я их все наизусть знаю.
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hume
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:48
hume написав: investorkiev написав:
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
Я их все наизусть знаю.
Красава!!
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:53
airmax78 написав:
Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.
от того что вы переплатите 15-50 куе разницы между хрущем на ДУ и модномоповым ФТ окружающая действительность не изменится. очередная резервация типа НЛ. своего рода гетто успешных во всеобщем г@вне
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plugatyrev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:56
airmax78 написав:
Ледяное дыхание приближающегося кризиса замораживает цены в полете.
Интересная брокерша, днем поменяла на 29000, а сейчас опять 19000. В чем прикол, нечем заняться?
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