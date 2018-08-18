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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:15
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:41
investorkiev написав:
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
Я их все наизусть знаю.
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hume
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:48
hume написав: investorkiev написав:
А как вы узнали что это именно палац украина?
Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
Я их все наизусть знаю.
Красава!!
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:53
airmax78 написав:
Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.
от того что вы переплатите 15-50 куе разницы между хрущем на ДУ и модномоповым ФТ окружающая действительность не изменится. очередная резервация типа НЛ. своего рода гетто успешных во всеобщем г@вне
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plugatyrev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:56
airmax78 написав:
Ледяное дыхание приближающегося кризиса замораживает цены в полете.
Интересная брокерша, днем поменяла на 29000, а сейчас опять 19000. В чем прикол, нечем заняться?
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hxbbgaf
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:57
plugatyrev написав: airmax78 написав:
Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.
от того что вы переплатите 15-50 куе разницы между хрущем на ДУ и модномоповым ФТ окружающая действительность не изменится. очередная резервация типа НЛ. своего рода гетто успешных во всеобщем г@вне
Жилая недвига - это ВСЕГДА об эмоциях. Какие эмоции вы испытываете заходя в уютный подъезд хрущика у ДУ? Куевые, я предполагаю. Поэтому 1куе за метр и не очень продается. Совсем другое дело эмоции, которые вы испытываете на территории и во входной группе ФТ. Поэтому 1450 и очередь в ОП.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:59
hxbbgaf написав: airmax78 написав:
Ледяное дыхание приближающегося кризиса замораживает цены в полете.
Интересная брокерша, днем поменяла на 29000, а сейчас опять 19000. В чем прикол, нечем заняться?
Какие странные вопросы Вы задаете. Днем светит солнце, воздух нагревается, ледяное дыхание слегка разжимает свои тиски. Вечером солнце заходит, в гостинке становится невыносимо - цена снова падает.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 22:03
airmax78
Жилая недвига - это ВСЕГДА об эмоциях. Какие эмоции вы испытываете заходя в уютный подъезд хрущика у ДУ? Куевые, я предполагаю. Поэтому 1куе за метр и не очень продается. Совсем другое дело эмоции, которые вы испытываете на территории и во входной группе ФТ. Поэтому 1450 и очередь в ОП.[/quote]
какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)
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plugatyrev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 22:08
investorkiev написав: asti написав:
Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!
Конечно как 810000грн!
Ребята!!! Нац валюта - гривна, бух и налоговый учет- только в гривне!!!
В новом законопроекте прямым текстом написано (для предприятий) - положительная курсовая разница облагается налогом на прибыль!!!
Тоесть положил на депозит 100куе по курсу 8, в конце года курс 25 - плати налог на 1700000грн прибыли.
Более того. Большой депозит внезапно появившихся денег (200куе как в вашем примере) - банк тупо не примет на депозит - финмон запретит. Ну а ложить в полный овнобанк депозит ради амнистии - ну такое...
Думаю кстати появится услуга овнобанков - как сейчас с продажей квартиры - за небольшую денежку тебе тупо рисуют справку что на такую-то дату у тебя лежал депозит в сумме _____грн.
Ну а обложить налогом 5% всех владельцев квартир в Украине (потому что 90% не сможет внятно обьяснить откуда у них взялось денег на квартиру - особенно если брать по текущей стоимости и в гривнах) - то .... будем жить в новой стране)))))
Это уже Чиполлино какое-то.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 22:10
plugatyrev написав:
какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)
Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.
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