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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16531654165516561657>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А как вы узнали что это именно палац украина?

Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:41

  investorkiev написав:А как вы узнали что это именно палац украина?

Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.

Я их все наизусть знаю.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:48

  hume написав:
  investorkiev написав:А как вы узнали что это именно палац украина?

Но в любом случае хрущей на Нивках вокруг ФТ достаточно.

Я их все наизусть знаю.

Красава!!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:53

  airmax78 написав:Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.

от того что вы переплатите 15-50 куе разницы между хрущем на ДУ и модномоповым ФТ окружающая действительность не изменится. очередная резервация типа НЛ. своего рода гетто успешных во всеобщем г@вне
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:56

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Цены опять пошли вниз? Гостинка с ремонтом на Сырце 19 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 552439147e
Еще в августе я подобные меньше 22-23 не видел.

Ледяное дыхание приближающегося кризиса замораживает цены в полете.

Интересная брокерша, днем поменяла на 29000, а сейчас опять 19000. В чем прикол, нечем заняться?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:57

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Кстати, я там видосик Варламова из другой вселенной выкладывал: Кингскросс в Лондоне или как-то так. Там студийка 40 квадратов - 800К фунтов. Но зато как все кругом нарядно - просто как на выставке "Лучшее в архитектуре, градостроительстве и ландшафтном дизайне в Киеве в 2276 году".
Короче, хочешь красивую и продуманную придомовую и приличный МОП - плати 1450 бакинских за метр в дупе Нивок. Не хочешь - вот хрущик у Дворца Украина по штуцеру.

от того что вы переплатите 15-50 куе разницы между хрущем на ДУ и модномоповым ФТ окружающая действительность не изменится. очередная резервация типа НЛ. своего рода гетто успешных во всеобщем г@вне

Жилая недвига - это ВСЕГДА об эмоциях. Какие эмоции вы испытываете заходя в уютный подъезд хрущика у ДУ? Куевые, я предполагаю. Поэтому 1куе за метр и не очень продается. Совсем другое дело эмоции, которые вы испытываете на территории и во входной группе ФТ. Поэтому 1450 и очередь в ОП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:59

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Цены опять пошли вниз? Гостинка с ремонтом на Сырце 19 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 552439147e
Еще в августе я подобные меньше 22-23 не видел.

Ледяное дыхание приближающегося кризиса замораживает цены в полете.

Интересная брокерша, днем поменяла на 29000, а сейчас опять 19000. В чем прикол, нечем заняться?

Какие странные вопросы Вы задаете. Днем светит солнце, воздух нагревается, ледяное дыхание слегка разжимает свои тиски. Вечером солнце заходит, в гостинке становится невыносимо - цена снова падает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:03

airmax78
Жилая недвига - это ВСЕГДА об эмоциях. Какие эмоции вы испытываете заходя в уютный подъезд хрущика у ДУ? Куевые, я предполагаю. Поэтому 1куе за метр и не очень продается. Совсем другое дело эмоции, которые вы испытываете на территории и во входной группе ФТ. Поэтому 1450 и очередь в ОП.[/quote]

какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:08

  investorkiev написав:
  asti написав:Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!


Конечно как 810000грн!

Ребята!!! Нац валюта - гривна, бух и налоговый учет- только в гривне!!!

В новом законопроекте прямым текстом написано (для предприятий) - положительная курсовая разница облагается налогом на прибыль!!!

Тоесть положил на депозит 100куе по курсу 8, в конце года курс 25 - плати налог на 1700000грн прибыли.

Более того. Большой депозит внезапно появившихся денег (200куе как в вашем примере) - банк тупо не примет на депозит - финмон запретит. Ну а ложить в полный овнобанк депозит ради амнистии - ну такое...

Думаю кстати появится услуга овнобанков - как сейчас с продажей квартиры - за небольшую денежку тебе тупо рисуют справку что на такую-то дату у тебя лежал депозит в сумме _____грн.

Ну а обложить налогом 5% всех владельцев квартир в Украине (потому что 90% не сможет внятно обьяснить откуда у них взялось денег на квартиру - особенно если брать по текущей стоимости и в гривнах) - то .... будем жить в новой стране)))))

Это уже Чиполлино какое-то.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:10

  plugatyrev написав:какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)

Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.
airmax78
 
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