Додано: Нед 08 вер, 2019 22:36

ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с)

ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..[/quote]

Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.[/quote]

а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так