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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1654165516561657>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:15

  investorkiev написав:Не поленился сделать скетч на тему. Хрущ vs ФТ.
Зображення

Разница очевидна конечно, но если кто думает что, вот это вот с ФТ типа ничего-вполненорм-огогого то это колхоз чистой воды, просто именно потому что в конкуренцию записали хруща ФТ выглядит неплохо. Вот убеждаюсь все больше и больше - ничерта наш народ в жилье не понимает + еще и вкуса нет.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:18

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)

Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.

ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с)
ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 08 вер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:20

LordEmerald просто новое и чистое. лет через 20-30 посмотреть. это будет показатель.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:28

Не, ФТ это не про мопы. Кому нужны мопы тот пойдёт в ДИМ где в падике ресепшен делают :)
ФТ это возможность поваляться на траве во дворе или ребёнку попрыгать на батуте и тому подобные активности.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:28

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)

Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.

ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с)
ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..

Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:32

  airmax78 написав:Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.


а вы попробуйте представить шо покупаете не для себя и не для спекуляции, а под аренду
может шонить и поймете о покупателе :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:36

ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с)
ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..[/quote]
Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.[/quote]
а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:00

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.


а вы попробуйте представить шо покупаете не для себя и не для спекуляции, а под аренду
может шонить и поймете о покупателе :mrgreen:

Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:06

  plugatyrev написав:а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так

Нормальные люди, которым надоело смотреть на дерьмо вокруг них и жить в дерьме, и они готовы платить деньги чтобы больше этого не видеть хотя бы там, где они живут.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:09

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так

Нормальные люди, которым надоело смотреть на дерьмо вокруг них и жить в дерьме, и они готовы платить деньги чтобы больше этого не видеть хотя бы там, где они живут.

так выходцы эти нормальные откуда? гиперлупом с марса привезли?
plugatyrev
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