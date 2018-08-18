Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Не поленился сделать скетч на тему. Хрущ vs ФТ.
Разница очевидна конечно, но если кто думает что, вот это вот с ФТ типа ничего-вполненорм-огогого то это колхоз чистой воды, просто именно потому что в конкуренцию записали хруща ФТ выглядит неплохо. Вот убеждаюсь все больше и больше - ничерта наш народ в жилье не понимает + еще и вкуса нет.
plugatyrev написав:какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)
Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.
ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с) ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 08 вер, 2019 22:22, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev написав:какая-то деградантская позиция. почему не привести в пример моп какого-нибудь осбб из хрущесвско-брежневско-сталинского наследия? разруха она не в клозетах...(с)
Ну потому что я деградировал, разглядывая модные МОПы. Но, на всякий случай, выложите хрущевско-брежневско-сталинские образцовые мопы и цены на квартиры в них. Вместе посмеемся.
ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с) ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..
Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.
ответ не в ценах в осббшных мопах , а в том что покупатель ФТ родом из обсиканого хруща хоть на дврз хоть на печерске точно так же угандошит моп в фт или любом другом модном комплексе. разруха она в головах...(с) ЗЫ кто там говорил что вэрэсэнь в лифте курит, его курить же еще не отучили..[/quote] Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.[/quote] а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так