Додано: Нед 08 вер, 2019 22:32

airmax78 написав: Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так. Ну да, покупатель ФТ па1450 за метр - это выходец из обсиканых хрущей и именно пожтому готов платить за придомовую и моп, а покупец убитого хруща у ДУ - это аристократ крови. Все так.



а вы попробуйте представить шо покупаете не для себя и не для спекуляции, а под аренду

