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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:13
airmax78 написав:
Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение.
возможно
только я ее оцениваю с точки зрения долгосрочной эксплуатации, первый - исключительно как объект краткосрочной спекуляции, имеющий только функцию "купи/продай",а вы - как фетиш и идею фикс
у кого из нас профдеформация - решайте сами
я больше никого ни в чем убеждать не собираюсь - нафига мне конкурентов плодить на ровном месте?
покупайте круши и на мопы с фасадами камлайте
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:15
plugatyrev написав: airmax78 написав: plugatyrev написав:
а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так
Нормальные люди, которым надоело смотреть на дерьмо вокруг них и жить в дерьме, и они готовы платить деньги чтобы больше этого не видеть хотя бы там, где они живут.
так выходцы эти нормальные откуда? гиперлупом с марса привезли?
Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:20
airmax78 написав:
Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:22
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:26
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
а все обитатели фк и фк2, цп и прочих дцп очередь в паркинг оушена сотворяют.
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Нед 08 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 23:26
airmax78 написав:
Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
кроме машин есть еще общественный транспорт, такси и в конце концов пешая прогулка до работы
не тупите, попробуйте подумать об этом еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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