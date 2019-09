Додано: Нед 08 вер, 2019 23:13

airmax78 написав: Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение. Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение.



возможно

только я ее оцениваю с точки зрения долгосрочной эксплуатации, первый - исключительно как объект краткосрочной спекуляции, имеющий только функцию "купи/продай",а вы - как фетиш и идею фикс

у кого из нас профдеформация - решайте сами

я больше никого ни в чем убеждать не собираюсь - нафига мне конкурентов плодить на ровном месте?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.