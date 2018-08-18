Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение.
возможно только я ее оцениваю с точки зрения долгосрочной эксплуатации, первый - исключительно как объект краткосрочной спекуляции, имеющий только функцию "купи/продай",а вы - как фетиш и идею фикс у кого из нас профдеформация - решайте сами я больше никого ни в чем убеждать не собираюсь - нафига мне конкурентов плодить на ровном месте? покупайте круши и на мопы с фасадами камлайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
plugatyrev написав:а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так
Нормальные люди, которым надоело смотреть на дерьмо вокруг них и жить в дерьме, и они готовы платить деньги чтобы больше этого не видеть хотя бы там, где они живут.
так выходцы эти нормальные откуда? гиперлупом с марса привезли?
Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом
Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
а все обитатели фк и фк2, цп и прочих дцп очередь в паркинг оушена сотворяют.
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 08 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
кроме машин есть еще общественный транспорт, такси и в конце концов пешая прогулка до работы не тупите, попробуйте подумать об этом еще раз
Да, я заметил как все жители центра отказались от личных автомобилей - ходят пешком везде или на троллике в крайнем случае. Только вопрос ведь не в этом был: люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях. Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.
airmax78 написав:Да, я заметил ... люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях.
тавышо?) так вот чего хотят люди?) а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы) "дорогова-то" - или как там вы это называете?
зы: прав первый в одном - пистеть не мешки ворочать на словах тут все львы толстые
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.