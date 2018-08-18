RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1655165616571658>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:13

  airmax78 написав:Конговец, у Вас профессиональная деформация. Вы недвигу теперь воспринимаете только как актив, который предназначен для сдачи в аренду. Отсюда и такое бездушное к ней отношение.


возможно
только я ее оцениваю с точки зрения долгосрочной эксплуатации, первый - исключительно как объект краткосрочной спекуляции, имеющий только функцию "купи/продай",а вы - как фетиш и идею фикс
у кого из нас профдеформация - решайте сами
я больше никого ни в чем убеждать не собираюсь - нафига мне конкурентов плодить на ровном месте?
покупайте круши и на мопы с фасадами камлайте :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 05.06.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:15

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:а откуда он покупатель па1450 выходец? дауншифтер из монте-карло все как один. поваляться на травке на которую его же или соседские жучки карманные насрали-нассали. все так

Нормальные люди, которым надоело смотреть на дерьмо вокруг них и жить в дерьме, и они готовы платить деньги чтобы больше этого не видеть хотя бы там, где они живут.

так выходцы эти нормальные откуда? гиперлупом с марса привезли?

Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.
airmax78
 
Повідомлень: 31462
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:20

  airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.


ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 05.06.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:22

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.


ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом :mrgreen:

Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.
airmax78
 
Повідомлень: 31462
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:26

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вообще не важно откуда они. Важно, что они своими деньгами голосуют за Европу в Киеве. В отличие от покупателей Мордоров, Оркад и прочего г0вна, которое, кстати, отлично сдается в аренду. Вот эти голосуют своими деньгами за продолжение ада и пца в Киеве и Украине.


ага, а потом эти "голосующие за европу в киеве" забивают мосты и тротуары в центре своими корытами, бгг
пешыте ещо, я прям соскучился за вашим инфантилизмом :mrgreen:

Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.

а все обитатели фк и фк2, цп и прочих дцп очередь в паркинг оушена сотворяют.
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 08 вер, 2019 23:28, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:26

  airmax78 написав:Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.


кроме машин есть еще общественный транспорт, такси и в конце концов пешая прогулка до работы
не тупите, попробуйте подумать об этом еще раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 05.06.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот вы говорите что Круши -не Европа.
А цены то вполне Европейские!!

https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... FmEkm.html - вот 40кв.м всего за 62000$

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-krushe ... FbCQ1.html - вот 36 метров за 59000$ - шара вообще

https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... EvmfX.html - вот за 63900$


https://www.olx.ua/obyavlenie/osokorki- ... EnlIQ.html - полная шара - всего 57000$
investorkiev
 
Повідомлень: 788
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:36

  investorkiev написав:Вот вы говорите что Круши -не Европа.
А цены то вполне Европейские!!

https://www.olx.ua/obyavlenie/dizayners ... FmEkm.html - вот 40кв.м всего за 62000$

https://www.olx.ua/obyavlenie/1k-krushe ... FbCQ1.html - вот 36 метров за 59000$ - шара вообще

https://www.olx.ua/obyavlenie/poznyaki- ... EvmfX.html - вот за 63900$


https://www.olx.ua/obyavlenie/osokorki- ... EnlIQ.html - полная шара - всего 57000$

с каких пор цена стала показателем цивилизованности общества и наличия гражданского общества как такового?!
https://ru.tsn.ua/groshi/samyi-dorogoi- ... frike.html
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:43

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я так понимаю что жильцы Мордора и советской вторички паркуются исключительно в паркинге Гулливера и ЦУМа, а Днепр пересекают по дну.


кроме машин есть еще общественный транспорт, такси и в конце концов пешая прогулка до работы
не тупите, попробуйте подумать об этом еще раз

Да, я заметил как все жители центра отказались от личных автомобилей - ходят пешком везде или на троллике в крайнем случае. Только вопрос ведь не в этом был: люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях. Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.
airmax78
 
Повідомлень: 31462
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3662 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:47

  airmax78 написав:Да, я заметил ... люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях.


тавышо?)
так вот чего хотят люди?)
а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" - или как там вы это называете? :mrgreen:

зы: прав первый в одном - пистеть не мешки ворочать
на словах тут все львы толстые
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 05.06.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1655165616571658>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1622, 1623, 1624
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16238 2559625
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 00:07
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7396
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183173
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14874)
09.09.2019 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.