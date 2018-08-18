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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 00:27
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Да, я заметил ... люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях.
тавышо?)
так вот чего хотят люди?)
а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" - или как там вы это называете?
зы: прав первый в одном - пистеть не мешки ворочать
на словах тут все львы толстые
Ну ведь и в самом деле дороговато, хотя я и понимаю почему.
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