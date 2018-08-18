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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 00:27
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Да, я заметил ... люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях.
тавышо?)
так вот чего хотят люди?)
а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" - или как там вы это называете?
зы: прав первый в одном - пистеть не мешки ворочать
на словах тут все львы толстые
Ну ведь и в самом деле дороговато, хотя я и понимаю почему.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 07:52
airmax78 написав:
Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.
Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:09
Santehnik написав: airmax78 написав:
Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.
Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)
В Мордор, Оркаду, Крушу, Медовый, Оранж, дальше везде. Ну, или в Рыбальский и платить 26 грн. за метр.
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