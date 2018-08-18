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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16561657165816591660>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:27

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Да, я заметил ... люди не хотят зассаных хрущей, хоть бы они и находились возле ДУ и готовы переплачивать 50 и более % за ФТ в ипенях.


тавышо?)
так вот чего хотят люди?)
а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" - или как там вы это называете? :mrgreen:

зы: прав первый в одном - пистеть не мешки ворочать
на словах тут все львы толстые

Ну ведь и в самом деле дороговато, хотя я и понимаю почему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 07:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.

Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге ;)
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:09

  Santehnik написав:
  airmax78 написав:Можно только приветствовать, что не за Мордор, не за Славутич, не за очердное уепище от Ковальской, Интергала, Укрбуда или какого-нибудь ДБК с КГС. И да, это неспроста и не по глупости. Часть общества постепенно созревает, европеизируется.

Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге ;)
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)

В Мордор, Оркаду, Крушу, Медовый, Оранж, дальше везде. Ну, или в Рыбальский и платить 26 грн. за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:56

А что с дорожаем например в Комфорт Тауне ? Чего-то его никто не приводит в пример. Или он уже не дорожает ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге ;)
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)


Тю. Теж мені питання. Хрущі, бпс і чешки Вас чекають. А сталінки!!! Так вже не будують! Зроблено не з говна:-) мабуть. Абонплата 3 копійки. Нікому грошей не буде приносити. Все як люблять люди - нікому і нічого!


Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" :mrgreen:

Ну ведь и в самом деле дороговато, хотя я и понимаю почему.

Правда? Уже понимаете? Я-нет.Хотя, предполагаю, действует старая формула: покуда есть на свете дураки....и связи в КГГА.
Выглядит снаружи всё это красиво, но движняк там будет нереальный, всё время будет кто-то селиться и кто-то выезжать. ФТ-это мега-гостиница Комнаты по 10-12 метров-камеры-одиночки. Долго жить в таких комнатухах -сложно. Трава на территории ЖК будет, а вот школа-сад будет почти всем не по карману. И пойдут жители ФТ протаптывать тропы государственные школы и сады.

О чудо-маркетинге.
КАН отхватил два огромных куска земли под комплексную застройку: Комфорт таун и Файна Таун. Республика еще. Значит три. На том и строится "маркетинг". Я не в курсе, где можно посмотреть результаты торгов по земле, хотя бы торгов на право аренды земли, которые Выиграл КАН. Ничто не мешает им лепить пено или газо блок в качестве стен, в том числе 2 блока по 10 см толщиной между квартирами /( 5-7 сантиметровым расстоянием между ними). Вентфасад-до 6 этажа, далее-мокрый. При такой цене-это жлобство.
Продажи квартиры юрлицам не осуществляют.
Конговцу сообщу, что вокруг меня люди живут в своих хрущах и высотках 70-80 х годов, в ФТ никто не рвётся. Тупят? или денег нет?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Закон о легализации доходов несет значительные риски инвестирования в бетон, как местными лендлордами, так и иностранными.
В частности, жители далекого Израиля, утомившись от изнывающей жары и финмониторинга, выкупают некоторые многоквартирные дома в Киеве не квартирами, не этажами, а целиком. Притом предпочтение отдают домам, что продаются "под ключ", с ремонтом и меблировкой.
Если закон примут без поправок, то:
1) крайние месяцы до принятия будет аццкий бум на дорогие покупки, типа тачек и хат. Под это дело пойдет дорожай, на доходы - блекджек и шлюхи;
2) после принятия - стагнация. Народ хочет смотреть реалтишоу, как будут (но будут ли?) потрахивать лендлордов и прочих микроолигархов. Насчет майдана не уверен - 90% населения страны активно будет поддреживать "деолигархизацию" нажитого непосильным трудом. Принимаются закон о спецконфискациях в пользу всяких участников АТО и прочих категорий, против кого не попрешь;
3) животворящий кризис ставит всех по своим углам, кроме самых сообразительных, освоивших новые, гуманные подходы экпроприации экспроприированного
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:Закон о легализации доходов несет значительные риски инвестирования в бетон, как местными лендлордами, так и иностранными.
В частности, жители далекого Израиля, утомившись от изнывающей жары и финмониторинга, выкупают некоторые многоквартирные дома в Киеве не квартирами, не этажами, а целиком. Притом предпочтение отдают домам, что продаются "под ключ", с ремонтом и меблировкой.
Если закон примут без поправок, то:
1) крайние месяцы до принятия будет аццкий бум на дорогие покупки, типа тачек и хат. Под это дело пойдет дорожай, на доходы - блекджек и шлюхи;
2) после принятия - стагнация. Народ хочет смотреть реалтишоу, как будут (но будут ли?) потрахивать лендлордов и прочих микроолигархов. Насчет майдана не уверен - 90% населения страны активно будет поддреживать "деолигархизацию" нажитого непосильным трудом. Принимаются закон о спецконфискациях в пользу всяких участников АТО и прочих категорий, против кого не попрешь;
3) животворящий кризис ставит всех по своим углам, кроме самых сообразительных, освоивших новые, гуманные подходы экпроприации экспроприированного


Стісняюсь спитати, а гроші де візьмуть на дорожай, а потім на шлюх?


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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:25

  Первый написав:..
Стісняюсь спитати, а гроші де візьмуть на дорожай, а потім на шлюх?
..

спросите у жителей Израиля.
у них внатуре денех куры не клюют. Но показывать своим фискалам как-то не комильфо. А вот инвестировать по всему миру, особенно в зонах, где не очень-то интересуются источником дохода (пока) религия не запрещает. Заодно посетят святые места под Уманью
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а глядя на вас с сержиком складывается впечатление шо "люди" вполне нормально живут в аренде в условных хрущах, а переплачивать за фт все так же не готовы)
"дорогова-то" :mrgreen:

Ну ведь и в самом деле дороговато, хотя я и понимаю почему.

Правда? Уже понимаете? Я-нет.Хотя, предполагаю, действует старая формула: покуда есть на свете дураки....и связи в КГГА.
Выглядит снаружи всё это красиво, но движняк там будет нереальный, всё время будет кто-то селиться и кто-то выезжать. ФТ-это мега-гостиница Комнаты по 10-12 метров-камеры-одиночки. Долго жить в таких комнатухах -сложно. Трава на территории ЖК будет, а вот школа-сад будет почти всем не по карману. И пойдут жители ФТ протаптывать тропы государственные школы и сады.

О чудо-маркетинге.
КАН отхватил два огромных куска земли под комплексную застройку: Комфорт таун и Файна Таун. Республика еще. Значит три. На том и строится "маркетинг". Я не в курсе, где можно посмотреть результаты торгов по земле, хотя бы торгов на право аренды земли, которые Выиграл КАН. Ничто не мешает им лепить пено или газо блок в качестве стен, в том числе 2 блока по 10 см толщиной между квартирами /( 5-7 сантиметровым расстоянием между ними). Вентфасад-до 6 этажа, далее-мокрый. При такой цене-это жлобство.
Продажи квартиры юрлицам не осуществляют.
Конговцу сообщу, что вокруг меня люди живут в своих хрущах и высотках 70-80 х годов, в ФТ никто не рвётся. Тупят? или денег нет?

Серж, ну что же тут непонятного? Идем в западном направлении: идет процесс формирования благополучных районов. И люди готовы поддерживать этот процесс своими деньгами. Со временем, если страна разбогатеет, начнут сносить хрущи, сталинки, мордоры, Медовые, Круши, Оранжи и прочий шлак. А пока это не началось - оттуда благополучие будет постепенно вымываться.
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