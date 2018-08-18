Правда? Уже понимаете? Я-нет.Хотя, предполагаю, действует старая формула: покуда есть на свете дураки....и связи в КГГА.Выглядит снаружи всё это красиво, но движняк там будет нереальный, всё время будет кто-то селиться и кто-то выезжать. ФТ-это мега-гостиница Комнаты по 10-12 метров-камеры-одиночки. Долго жить в таких комнатухах -сложно. Трава на территории ЖК будет, а вот школа-сад будет почти всем не по карману. И пойдут жители ФТ протаптывать тропы государственные школы и сады.О чудо-маркетинге.КАН отхватил два огромных куска земли под комплексную застройку: Комфорт таун и Файна Таун. Республика еще. Значит три. На том и строится "маркетинг". Я не в курсе, где можно посмотреть результаты торгов по земле, хотя бы торгов на право аренды земли, которые Выиграл КАН. Ничто не мешает им лепить пено или газо блок в качестве стен, в том числе 2 блока по 10 см толщиной между квартирами /( 5-7 сантиметровым расстоянием между ними). Вентфасад-до 6 этажа, далее-мокрый. При такой цене-это жлобство.Продажи квартиры юрлицам не осуществляют.Конговцу сообщу, что вокруг меня люди живут в своих хрущах и высотках 70-80 х годов, в ФТ никто не рвётся. Тупят? или денег нет?