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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:27
sequence написав:
Закон о легализации доходов несет значительные риски инвестирования в бетон, как местными лендлордами, так и иностранными.
В частности, жители далекого Израиля, утомившись от изнывающей жары и финмониторинга, выкупают некоторые многоквартирные дома в Киеве не квартирами, не этажами, а целиком. Притом предпочтение отдают домам, что продаются "под ключ", с ремонтом и меблировкой.
Если закон примут без поправок, то:
1) крайние месяцы до принятия будет аццкий бум на дорогие покупки, типа тачек и хат. Под это дело пойдет дорожай, на доходы - блекджек и шлюхи;
2) после принятия - стагнация. Народ хочет смотреть реалтишоу, как будут (но будут ли?) потрахивать лендлордов и прочих микроолигархов. Насчет майдана не уверен - 90% населения страны активно будет поддреживать "деолигархизацию" нажитого непосильным трудом. Принимаются закон о спецконфискациях в пользу всяких участников АТО и прочих категорий, против кого не попрешь;
3) животворящий кризис ставит всех по своим углам, кроме самых сообразительных, освоивших новые, гуманные подходы экпроприации экспроприированного
Якось логіки не бачу в вашому висловлюванні.
Навіщо до приняття закону буде хтось щось скуповувати, особливо дороге?
Щоб що?
Щоб підставити самого себе, як ви кажете, під єкспропріацию?
Навпаки, більш логічно виглядає зараз, масовий розпродаж "зайвого".
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:36
sequence написав:
Закон о легализации доходов несет значительные риски инвестирования в бетон, как местными лендлордами, так и иностранными.
В частности, жители далекого Израиля, утомившись от изнывающей жары и финмониторинга, выкупают некоторые многоквартирные дома в Киеве не квартирами, не этажами, а целиком. Притом предпочтение отдают домам, что продаются "под ключ", с ремонтом и меблировкой.
Если закон примут без поправок, то:
1) крайние месяцы до принятия будет аццкий бум на дорогие покупки, типа тачек и хат. Под это дело пойдет дорожай, на доходы - блекджек и шлюхи;
2) после принятия - стагнация. Народ хочет смотреть реалтишоу, как будут (но будут ли?) потрахивать лендлордов и прочих микроолигархов. Насчет майдана не уверен - 90% населения страны активно будет поддреживать "деолигархизацию" нажитого непосильным трудом. Принимаются закон о спецконфискациях в пользу всяких участников АТО и прочих категорий, против кого не попрешь;
3) животворящий кризис ставит всех по своим углам, кроме самых сообразительных, освоивших новые, гуманные подходы экпроприации экспроприированного
1. Давайте для начала дождемся окончательного варианта.
2. Какой смысл сейчас светить деньги в недвиге, чтоб 100% попасть под 5%?
3. Если гражданин Израиля у нас что-то будет покупать, на заработанное не в Украине, то на него этот закон не распространяется. Так что че им куда-то спешить?
4. По поводу 90%. 90% активных людей так или иначе попадут. Включая меня и вас. Самый минимум, который нужен чтобы попасть - это 400 000 гривен, превращеных в бакс и лежавщих не дерозите. Теперь это более 1 250 000 гривен. Курсовая разница = налог на доход. И вам выбирать, это будет 5% или 18+1.5%.
Мой прогноз, как только озвученное станет законом, рынок недвиги станет, пойдет небольшой отток из банков и можно будет недорого скупиться, возможно
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:36
sinus написав:
..
Якось логіки не бачу в вашому висловлюванні.
Навіщо до приняття закону буде хтось щось скуповувати, особливо дороге?
Щоб що?
Щоб підставити самого себе, як ви кажете, під єкспропріацию?
Навпаки, більш логічно виглядає зараз, масовий розпродаж "зайвого".
неверно. Потратить сейчас "кровно заработанные", заплатить несчастные 5%, и честно легализировать - это вин.
затем будет хуже и дороже.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:42
change_pm написав:
..
3. Если гражданин Израиля у нас что-то будет покупать, на заработанное не в Украине, то на него этот закон не распространяется. Так что че им куда-то спешить?
4. По поводу 90%. 90% активных людей так или иначе попадут. Включая меня и вас. Самый минимум, который нужен чтобы попасть - это 400 000 гривен, превращеных в бакс и лежавщих не дерозите. Теперь это более 1 250 000 гривен. Курсовая разница = налог на доход. И вам выбирать, это будет 5% или 18+1.5%.
Мой прогноз, как только озвученное станет законом, рынок недвиги станет, пойдет небольшой отток из банков и можно будет недорого скупиться, возможно
Будем посмотреть.
не думаю, что несчастные 5% остановят лендлордов, привыкшим к дорожаям на 20-30% за последние два года. Зато - чист перед законом и честно колбасим дальше.
По поводу жителей дальнего зарубежья. Они люто боятся деанонимизации, ибо длинная рука Моссада, тьху налоговой Израиля может дотянуться в самый ненужный момент
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46
sequence написав: sinus написав:
..
Якось логіки не бачу в вашому висловлюванні.
Навіщо до приняття закону буде хтось щось скуповувати, особливо дороге?
Щоб що?
Щоб підставити самого себе, як ви кажете, під єкспропріацию?
Навпаки, більш логічно виглядає зараз, масовий розпродаж "зайвого".
неверно. Потратить сейчас "кровно заработанные", заплатить несчастные 5%, и честно легализировать - это вин.
затем будет хуже и дороже.
тю, а смысм лезть в недвигу под 5%, если есть вот такой вариант:2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України.
В любой момент можно будет уйти, меньше налог, ликвиднее инструмент.
После амнистии в Украине будет очень мало денег, чтоб поддерживать рынок недвижимости. Так что я не ожидаю в нем роста.
p.s. А вообще бритиши говорят, Many men many minds, так что у каждого свое мнение.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:48
airmax78 написав:
что же тут непонятного? Идем в западном направлении: идет процесс формирования благополучных районов. И люди готовы поддерживать этот процесс своими деньгами
КАн не готов строить школы и сады для благополучных людей. Думаете на 88 домов хватит 1 школы и 1 сада?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:48
airmax78 написав: Serg-ik написав:
Правда? Уже понимаете? Я-нет.Хотя, предполагаю, действует старая формула: покуда есть на свете дураки....и связи в КГГА.
Выглядит снаружи всё это красиво, но движняк там будет нереальный, всё время будет кто-то селиться и кто-то выезжать. ФТ-это мега-гостиница Комнаты по 10-12 метров-камеры-одиночки. Долго жить в таких комнатухах -сложно. Трава на территории ЖК будет, а вот школа-сад будет почти всем не по карману. И пойдут жители ФТ протаптывать тропы государственные школы и сады.
О чудо-маркетинге.
КАН отхватил два огромных куска земли под комплексную застройку: Комфорт таун и Файна Таун. Республика еще. Значит три. На том и строится "маркетинг". Я не в курсе, где можно посмотреть результаты торгов по земле, хотя бы торгов на право аренды земли, которые Выиграл КАН. Ничто не мешает им лепить пено или газо блок в качестве стен, в том числе 2 блока по 10 см толщиной между квартирами /( 5-7 сантиметровым расстоянием между ними). Вентфасад-до 6 этажа, далее-мокрый. При такой цене-это жлобство.
Продажи квартиры юрлицам не осуществляют.
Конговцу сообщу, что вокруг меня люди живут в своих хрущах и высотках 70-80 х годов, в ФТ никто не рвётся. Тупят? или денег нет?
Серж, ну что же тут непонятного? Идем в западном направлении: идет процесс формирования благополучных районов. И люди готовы поддерживать этот процесс своими деньгами. Со временем, если страна разбогатеет, начнут сносить хрущи, сталинки, мордоры, Медовые, Круши, Оранжи и прочий шлак. А пока это не началось - оттуда благополучие будет постепенно вымываться.
Бачу серж починає тиждень із старої байки:-)
Даєш громадянську конфіскацію!!!!
Зи. Ну не подобається ФТ, так НЕ КУПЛЯЙ!!!!
Тим більше де взять бабла на па 1400 за квадрат.
Подобається жити в хрущі- живи.
Зи. Кажуть 2к хрущі на дорогожичах вже па 10,5 кгрн в стані не тошнить на порозі.
Цікаво, по чому будуть в оренді трьохи??
Вистачить відсотків з 50куе депо?
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 09 вер, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:50
change_pm написав:
..2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України...
В любой момент можно будет уйти, меньше налог, ликвиднее инструмент.
ну это такое. Если курс гривны посыпется, то за ОВГЗ будут давать в морду.
А бетон, что ему? Сегодня подорожал, завтра подешевел, ну итакидалее
А вообще да, сколько людей, столько и гробов
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sequence
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:51
Serg-ik написав: airmax78 написав:
что же тут непонятного? Идем в западном направлении: идет процесс формирования благополучных районов. И люди готовы поддерживать этот процесс своими деньгами
КАн не готов строить школы и сады для благополучных людей. Думаете на 88 домов хватит 1 школы и 1 сада?
Думаю, что на первое время хватит. А если народ будет платить за школу и сад по тарифам КАНа - то их 100% расширят или новые построят. Образование - это неплохой бизнс. Никонов уже это понял.
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