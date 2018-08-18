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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1657165816591660

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:52

  sequence написав:
  change_pm написав:..
3. Если гражданин Израиля у нас что-то будет покупать, на заработанное не в Украине, то на него этот закон не распространяется. Так что че им куда-то спешить?
4. По поводу 90%. 90% активных людей так или иначе попадут. Включая меня и вас. Самый минимум, который нужен чтобы попасть - это 400 000 гривен, превращеных в бакс и лежавщих не дерозите. Теперь это более 1 250 000 гривен. Курсовая разница = налог на доход. И вам выбирать, это будет 5% или 18+1.5%.

Мой прогноз, как только озвученное станет законом, рынок недвиги станет, пойдет небольшой отток из банков и можно будет недорого скупиться, возможно :)

Будем посмотреть.
не думаю, что несчастные 5% остановят лендлордов, привыкшим к дорожаям на 20-30% за последние два года. Зато - чист перед законом и честно колбасим дальше.
По поводу жителей дальнего зарубежья. Они люто боятся деанонимизации, ибо длинная рука Моссада, тьху налоговой Израиля может дотянуться в самый ненужный момент


Я вот тут по этому поводу писал Інвестуємо в нерухомість закордоном

вот выдержка:
p.s. Тут есть ньюанс один, полная картина выглядит так. Сначала амнистия, потом вступление в силу закона (его еще нет) про обмен налоговой информацией.
В таком случае, если ваша заграничная недвига приносит доход и вы получаете этот доход на счет заграницей, то эта информация сольется банком в укр.налоговую с вашим номером ИНН.

Вы думаете, после того как в Украине заработает этот закон, то вся информация только в Украину будет утекать???
Уверен, на 1500%, что то что тут имеют жители зарубежья + их доход сольются в их налоговую, буть то Израили или Канада.

Так что не все так просто...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Бачу серж починає тиждень із старої байки:-)

Прошу выделить подобный текст в моём сообщении. Иначе-Первый-пустобрех
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:что же тут непонятного? Идем в западном направлении: идет процесс формирования благополучных районов. И люди готовы поддерживать этот процесс своими деньгами
КАн не готов строить школы и сады для благополучных людей. Думаете на 88 домов хватит 1 школы и 1 сада?

Думаю, что на первое время хватит. А если народ будет платить за школу и сад по тарифам КАНа - то их 100% расширят или новые построят. Образование - это неплохой бизнс. Никонов уже это понял.
В А школі овер 20 кгрн за місяць. Місць не має.

Зи. Табір "все пропало" впевнені шо дітей не буде. Тоді Навіщо ще школи? Якась видумана проблема


Всім процвітання!
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Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу амнистии.

Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?

А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.

И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.

Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.

А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

ЗЫ: интересно, что по поводу этой сделки думает трололо и другие либертарианцы :)
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:03

  investorkiev написав:..
Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?
..

"- у вас наблюдаются явные признаки паранойи.
- следишь за мной, тварь? "
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А что с дорожаем например в Комфорт Тауне ? Чего-то его никто не приводит в пример. Или он уже не дорожает ?

КТ и так достаточно дорогой.
Интересно то, что в каждом корпусе этого ЖК есть квартира на продажу, конфетки, в отличном состоянии. Вопрос: почему продают???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:06

  investorkiev написав:Кстати, радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.

А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

ЗЫ: интересно, что по поводу этой сделки думает трололо и другие либертарианцы :)

ИМХО, запорожцам открыта дорога на завод Климова в Питере и прочие русские попытки воссоздать двигателестроение. Доход, конечно, не Китайский, но и ехать далеко не надо. Не говоря уже о языке и ментальности
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.
А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

На форуме риелторов не только курят, но и таблетки принимают?
А если наоборот, китайцев не додавят, то 50 000 китайцев приедет в Запорожье и там цены ракетой вверх?. Может пора инвестировать в Запорожье?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:17

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.
А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

На форуме риелторов не только курят, но и таблетки принимают?
А если наоборот, китайцев не додавят, то 50 000 китайцев приедет в Запорожье и там цены ракетой вверх?. Может пора инвестировать в Запорожье?

отличная мысль. а еще в николаев - кораблестроение поднимать. херсон, полтаву, крыжополь..китайцы они такие, их много..
plugatyrev
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