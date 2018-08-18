Додано: Пон 09 вер, 2019 10:00

По поводу амнистии.



Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?



А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.



И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.



Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.