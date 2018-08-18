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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:33

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.
А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

На форуме риелторов не только курят, но и таблетки принимают?
А если наоборот, китайцев не додавят, то 50 000 китайцев приедет в Запорожье и там цены ракетой вверх?. Может пора инвестировать в Запорожье?


Серж, так давят не китайцев - давят украинцев, а их додавить легко - в условиях либертарианства особенно!

И согласен - большинство спецов уедут в Питер делать двигатели там.

Но мы ж про спецов и не говорим - нафиг они нам нужны.

Мы говорим про 20% сотрудников, которые повалят в Киев - всякие там экономисты, менеджеры ВЭД, секретарши и т.д.

И тут то лендлордам нужно не зевать, а оттягиваться по полной.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:их додавить легко - в условиях либертарианства особенно!

Беня сказал, что подобные предприятия надо национализировать. Они стратегические.
А если Беня сказал, то либертарианцы могут прислушаться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:А школі овер 20 кгрн за місяць. Місць не має.

не переживайте, в следующем году появятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:50

  change_pm написав:Тут на днях была дискуссия по поводу электрокаров. Как только подобное пойдет в серию, то Тесла будет "отдыхать", по крайней мере в Европе.

Volkswagen представив далекобійний електрокар e-up! за 22 тисячі євро
Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/volkswagen-pre ... 06778.html

а в это время, на другой стороне "шарика"
В Сеть выложили первые фото китайского электрокара Weltmeister 7 с рекордным запасом хода в 700 километров без подзарядки.

https://avtodream.org/vse-novosti/novinki/19852-kitayskiy-startap-sozdal-elektrokar-s-rekordnym-zapasom-hoda-foto.html

Странно, что заглох проект с постройкой китайцами метро: столько квартир прибавило б в цене
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:58

  Serg-ik написав:..
Странно, что заглох проект с постройкой китайцами метро: столько квартир прибавило б в цене

как-то не очень странно. Не договорились об откате, жадные жлобы
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:04

  investorkiev написав:По поводу амнистии.

Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?

А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.

И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.

Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.


Все так і є і може бути.
В Італії і ще в деяких країнах так все і сталося.
База перших людей,хто таку декларацію подав вже була, а при змінах в адміністрації країни ця база людей доїться по новому.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:23

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:А что с дорожаем например в Комфорт Тауне ? Чего-то его никто не приводит в пример. Или он уже не дорожает ?

КТ и так достаточно дорогой.
Интересно то, что в каждом корпусе этого ЖК есть квартира на продажу, конфетки, в отличном состоянии. Вопрос: почему продают???


зимой знакомым была куплена 2к квартира 80+ метров за 115к
ремонт бюджетненький
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sinus написав:
  investorkiev написав:По поводу амнистии.

Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?

А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.

И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.

Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.


Все так і є і може бути.
В Італії і ще в деяких країнах так все і сталося.
База перших людей,хто таку декларацію подав вже була, а при змінах в адміністрації країни ця база людей доїться по новому.
навіщо про італію? В Україні для юриків уже була. Бриють до сих пір:-)


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Карем написав:зимой знакомым была куплена 2к квартира 80+ метров за 115к
ремонт бюджетненький

в КТ вроде как нет двушек на 80+ метров. Скорее это трёшка , где кухню с комнатой соединили
вот 82 метра за 114 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 17325.html
вот конфетка за 120 000.
https://100realty.ua/uk/object/419929806
Лучше чем купленная?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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