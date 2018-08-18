Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:33
Serg-ik написав: investorkiev написав:
радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.
А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!
На форуме риелторов не только курят, но и таблетки принимают?
А если наоборот, китайцев не додавят, то 50 000 китайцев приедет в Запорожье и там цены ракетой вверх?. Может пора инвестировать в Запорожье?
Серж, так давят не китайцев - давят украинцев, а их додавить легко - в условиях либертарианства особенно!
И согласен - большинство спецов уедут в Питер делать двигатели там.
Но мы ж про спецов и не говорим - нафиг они нам нужны.
Мы говорим про 20% сотрудников, которые повалят в Киев - всякие там экономисты, менеджеры ВЭД, секретарши и т.д.
И тут то лендлордам нужно не зевать, а оттягиваться по полной.
investorkiev
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:37
investorkiev написав:
их додавить легко - в условиях либертарианства особенно!
Беня сказал, что подобные предприятия надо национализировать. Они стратегические.
А если Беня сказал, то либертарианцы могут прислушаться
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:39
Первый написав:
А школі овер 20 кгрн за місяць. Місць не має.
не переживайте, в следующем году появятся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:50
change_pm написав:
Тут на днях была дискуссия по поводу электрокаров. Как только подобное пойдет в серию, то Тесла будет "отдыхать", по крайней мере в Европе.
Volkswagen представив далекобійний електрокар e-up! за 22 тисячі євро
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/auto/news/volkswagen-pre ... 06778.html
а в это время, на другой стороне "шарика"
В Сеть выложили первые фото китайского электрокара Weltmeister 7 с рекордным запасом хода в 700 километров без подзарядки.
https://avtodream.org/vse-novosti/novinki/19852-kitayskiy-startap-sozdal-elektrokar-s-rekordnym-zapasom-hoda-foto.html
Странно, что заглох проект с постройкой китайцами метро: столько квартир прибавило б в цене
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Пон 09 вер, 2019 10:58
Serg-ik написав:
..
Странно, что заглох проект с постройкой китайцами метро: столько квартир прибавило б в цене
как-то не очень странно. Не договорились об откате, жадные жлобы
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:04
investorkiev написав:
По поводу амнистии.
Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?
А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.
И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.
Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.
Все так і є і може бути.
В Італії і ще в деяких країнах так все і сталося.
База перших людей,хто таку декларацію подав вже була, а при змінах в адміністрації країни ця база людей доїться по новому.
sinus
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:23
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
А что с дорожаем например в Комфорт Тауне ? Чего-то его никто не приводит в пример. Или он уже не дорожает ?
КТ и так достаточно дорогой.
Интересно то, что в каждом корпусе этого ЖК есть квартира на продажу, конфетки, в отличном состоянии. Вопрос: почему продают???
зимой знакомым была куплена 2к квартира 80+ метров за 115к
ремонт бюджетненький
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:26
sinus написав: investorkiev написав:
По поводу амнистии.
Где гарантия что заплатишь 5% и этим все закончится?
А через пару лет казне очень потребуются деньги, и президент (может Зе, а может уже следующий) подумает: получилось раз, получится и еще раз: а постригу ка я богатеньких баранов.
И налоговая такая звонит (данные то у них уже все есть - сами поподавали) и говорит: неувязочка, доплатите еще 5%, а может 10%.
Это как с шантажистом - заплатишь раз за свои фотки с секретаршей в сауне - гарантировано он прийдет за деньгами снова, когда эти закончатся.
Все так і є і може бути.
В Італії і ще в деяких країнах так все і сталося.
База перших людей,хто таку декларацію подав вже була, а при змінах в адміністрації країни ця база людей доїться по новому.
навіщо про італію? В Україні для юриків уже була. Бриють до сих пір:-)
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Всім процвітання!
Первый
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