Додано: Пон 09 вер, 2019 12:30

Карем что с конфеткой не так? Жарко летом на чердаке? и не чувствуются заявленные квадратные метры как реальные?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s