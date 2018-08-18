|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:30
Карем что с конфеткой не так? Жарко летом на чердаке? и не чувствуются заявленные квадратные метры как реальные?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9596
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00
Serg-ik написав:Карем
что с конфеткой не так? Жарко летом на чердаке? и не чувствуются заявленные квадратные метры как реальные?
я не знаю.
но то что жарко - так это 100%
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:06
Первый написав: Santehnik написав:
Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)
Тю. Теж мені питання. Хрущі, бпс і чешки Вас чекають. А сталінки!!! Так вже не будують!
Зроблено не з говна:-) мабуть. Абонплата 3 копійки. Нікому грошей не буде приносити. Все як люблять люди - нікому і нічого!
Всім процвітання!
о, причина дорожая "їх вже не будують", отже дефіцит софкошлака налітцо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16161
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:17
flyman написав: Первый написав: Santehnik написав:
Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)
Тю. Теж мені питання. Хрущі, бпс і чешки Вас чекають. А сталінки!!! Так вже не будують!
Зроблено не з говна:-) мабуть. Абонплата 3 копійки. Нікому грошей не буде приносити. Все як люблять люди - нікому і нічого!
Всім процвітання!
о, причина дорожая "їх вже не будують", отже дефіцит софкошлака налітцо
Я скоро реалізую мрію про теплий хрущик
Всім процвітання!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14656
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1919 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:10
Кстати, ребята, квартирки в Кристалл Парке па1600 за метр от Зеда оказались разводом. Нет таких квартирок. Объявления есть, а квартирок - нет. Все на аукцион.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31468
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3663 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:15
Оооо, Серж, "конфета" за 120 была куплена как квартира площадью 57 квадратов. Антресоль эту КАН дарил счастливому собственнику чердака. Итого получаем по 2100 за метр чердачка с ремонтом на Регенераторной в доме класса "Эконом". Ну... такое, давайте дальше искать.
А 82 метра за 114 - неплохая.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31468
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3663 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31
airmax78 написав:
Оооо, Серж, "конфета" за 120 была куплена как квартира площадью 57 квадратов. Антресоль эту КАН дарил счастливому собственнику чердака. Итого получаем по 2100 за метр чердачка с ремонтом на Регенераторной в доме класса "Эконом". Ну... такое, давайте дальше искать.
А 82 метра за 114 - неплохая.
І шо з квартирою за 115 куе не так:-))))
Чета ржал
Дивимся на двері. Це 2 метри. Дивимся на диван...
Якого треба бути зросту щоб не відбити голову
Я не вірю що Сержик сліпий. Він просто приколіст. Приколіст над собою, над своєю сім'єю, форумчанами...
Всім процвітання!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14656
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1919 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53
airmax78 написав:
Ну... такое, давайте дальше искать.
так я ж и ищу. Уже даже подумываю: а может кредит взять. пока ракета вверх не улетела? Возьму под 22%. перекредитуюсь через год под 12%. Или оставлю часть котлеты при себе в надежде на девал +30...+40% к нынешнему курсу, если верить депутату Дубинскому)
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9596
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16246
|2560532
|
|
|8
|7397
|
|
|455
|183180
|
|