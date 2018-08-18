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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1659166016611662

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:30

Карем что с конфеткой не так? Жарко летом на чердаке? и не чувствуются заявленные квадратные метры как реальные?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:00

  Serg-ik написав:Карем что с конфеткой не так? Жарко летом на чердаке? и не чувствуются заявленные квадратные метры как реальные?

я не знаю.
но то что жарко - так это 100%
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:06

  Первый написав:
Santehnik написав:Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге ;)
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)


Тю. Теж мені питання. Хрущі, бпс і чешки Вас чекають. А сталінки!!! Так вже не будують! Зроблено не з говна:-) мабуть. Абонплата 3 копійки. Нікому грошей не буде приносити. Все як люблять люди - нікому і нічого!


Всім процвітання!

о, причина дорожая "їх вже не будують", отже дефіцит софкошлака налітцо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:
Santehnik написав:Дело не только в обществе, а еще и в самих застройщиках которые догадались про добавленную стоимость и возможность заработка на дальнейшей обслуге ;)
Смысл строить дешевые квадраты, в которых потом создадут ОСББ и на этом все закончится? Застройщик сначала заработает нехилую добавленную стоимость на картинке (все ж понимают что у ФТ и Республики материалы УГ), потом заработает на своем собственном жэке с обслуживанием придомовой по 15 грн, потом еще склады на территории Новой Почте сдаст, а первые этажи сдаст в аренду коммерции. В итоге им этот объект будет деньги приносить долгие годы.
Вопрос только куда идти людям которым это всё не нужно)


Тю. Теж мені питання. Хрущі, бпс і чешки Вас чекають. А сталінки!!! Так вже не будують! Зроблено не з говна:-) мабуть. Абонплата 3 копійки. Нікому грошей не буде приносити. Все як люблять люди - нікому і нічого!


Всім процвітання!

о, причина дорожая "їх вже не будують", отже дефіцит софкошлака налітцо
Я скоро реалізую мрію про теплий хрущик


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, ребята, квартирки в Кристалл Парке па1600 за метр от Зеда оказались разводом. Нет таких квартирок. Объявления есть, а квартирок - нет. Все на аукцион.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:15

  Serg-ik написав:
  Карем написав:зимой знакомым была куплена 2к квартира 80+ метров за 115к
ремонт бюджетненький

в КТ вроде как нет двушек на 80+ метров. Скорее это трёшка , где кухню с комнатой соединили
вот 82 метра за 114 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 17325.html
вот конфетка за 120 000.
https://100realty.ua/uk/object/419929806
Лучше чем купленная?

Оооо, Серж, "конфета" за 120 была куплена как квартира площадью 57 квадратов. Антресоль эту КАН дарил счастливому собственнику чердака. Итого получаем по 2100 за метр чердачка с ремонтом на Регенераторной в доме класса "Эконом". Ну... такое, давайте дальше искать.
А 82 метра за 114 - неплохая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Карем написав:зимой знакомым была куплена 2к квартира 80+ метров за 115к
ремонт бюджетненький

в КТ вроде как нет двушек на 80+ метров. Скорее это трёшка , где кухню с комнатой соединили
вот 82 метра за 114 000.
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/dneprovsk ... 17325.html
вот конфетка за 120 000.
https://100realty.ua/uk/object/419929806
Лучше чем купленная?

Оооо, Серж, "конфета" за 120 была куплена как квартира площадью 57 квадратов. Антресоль эту КАН дарил счастливому собственнику чердака. Итого получаем по 2100 за метр чердачка с ремонтом на Регенераторной в доме класса "Эконом". Ну... такое, давайте дальше искать.
А 82 метра за 114 - неплохая.


І шо з квартирою за 115 куе не так:-))))


Чета ржал Зображення

Дивимся на двері. Це 2 метри. Дивимся на диван...
Якого треба бути зросту щоб не відбити голову

Я не вірю що Сержик сліпий. Він просто приколіст. Приколіст над собою, над своєю сім'єю, форумчанами...


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну... такое, давайте дальше искать.

так я ж и ищу. Уже даже подумываю: а может кредит взять. пока ракета вверх не улетела? Возьму под 22%. перекредитуюсь через год под 12%. Или оставлю часть котлеты при себе в надежде на девал +30...+40% к нынешнему курсу, если верить депутату Дубинскому)
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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