|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:19
trololo написав:
..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2896
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20
trololo написав: investorkiev написав:
Кстати, радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.
А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!
ЗЫ: интересно, что по поводу этой сделки думает трололо и другие либертарианцы
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?
Потому что иначе кроме как по трудодням в советском союзе не бывает, и продажа браслетиков на ебее приравнивается к тунеядству, с соответствующими сроками заключения.....
Подумай.те...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:22
sequence написав: trololo написав:
..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало
А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:22
sequence написав: trololo написав:
..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало
Вообще-то с точки зрения антимонопольного закона сделка не законная. Китайцы купили доминирующие пакеты без разрешения АМКУ, так что надо все откатывать взад. Но это если чисто по закону.
Лично мое мнение - вообще не лезть в конфликт между США и Китаем
- тупо пойти по антимонопольному законодательству и признать сделку незаконной.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35055
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3407 раз.
- Подякували: 7343 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:25
investorkiev написав:
Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?
ну а ты одобряло окупацию донбасса, это в разы хуже. совок у тебя в голове. криворожсталь продана на рыночных условиях, а мотор-сич богуслаев просто забрал себе с позволения кучмы. действительно разницу не всасываешь?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4166
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1954 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:27
investorkiev написав:
А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)
германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4166
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1954 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30
trololo написав: investorkiev написав:
А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)
германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
Наташа це розуміє. Просто лугандон з людини важко вивести
Всім процвітання!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14658
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1919 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30
zzzzzz написав:
..
Лично мое мнение - вообще не лезть в конфликт между США и Китаем
- тупо пойти по антимонопольному законодательству и признать сделку незаконной.
так уже не получится. Китайское посольство уже сказало свое фе. Китайцам нужны критические технологии двигателестроения. Если сделку признают ничтожной, то про ручеек китайских инвестиций придется забыть, а США мы нужны ровно до тех пор, пока есть граница с русскими.
Аж интересно, как новому правительству придется раскорячиться, дабы на двух стульях усидеть?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2896
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31
trololo написав: investorkiev написав:
Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?
ну а ты одобряло окупацию донбасса, это в разы хуже. совок у тебя в голове. криворожсталь продана на рыночных условиях, а мотор-сич богуслаев просто забрал себе с позволения кучмы. действительно разницу не всасываешь?
нет, не всасываю. Вот сейчас рыночная сделка МС с китайцами, а ты говоришь что нельзя. А по Криворожстали с индусами - можно было. Странно все это. Не любишь кетайцев? Они браслетики дешевле выпускают?
По поводу Донбаса - так а что тут быть уже за или против. Начался развод войск после обмена, скоро там выборы и реинтеграция. Только боюсь условия реинтеграции галычан не порадуют. Слыхал про формулу Штайнмаера?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Пон 09 вер, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:32
trololo написав: investorkiev написав:
А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)
германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше".
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 800
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16246
|2560688
|
|
|8
|7400
|
|
|455
|183180
|
|