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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:19

  trololo написав:..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:20

  trololo написав:
  investorkiev написав:Кстати, радостная новость - походу амеры додавливают вопрос срыва сделки с китайцами по Мотор-Сичи, значит заводу осталось от силы полгода додыхать.

А там 25000 сотрудников в Запорожье, которые никому станут не нужны - соответственно, если хотя бы 20% приедут в Киев - это уже +5000 новых квартирантов!!!

ЗЫ: интересно, что по поводу этой сделки думает трололо и другие либертарианцы :)

Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?
Потому что иначе кроме как по трудодням в советском союзе не бывает, и продажа браслетиков на ебее приравнивается к тунеядству, с соответствующими сроками заключения.....

Подумай.те...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:22

  sequence написав:
  trololo написав:..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало


А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:22

  sequence написав:
  trololo написав:..
Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Богуслаев, ИМХО уже все продал с потрохами и судиться и национализировать придется китайскую собственность. Плохая примета. Только с Китаем посраться нам еще и не хватало


Вообще-то с точки зрения антимонопольного закона сделка не законная. Китайцы купили доминирующие пакеты без разрешения АМКУ, так что надо все откатывать взад. Но это если чисто по закону.

Лично мое мнение - вообще не лезть в конфликт между США и Китаем - тупо пойти по антимонопольному законодательству и признать сделку незаконной.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:25

  investorkiev написав:Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?


ну а ты одобряло окупацию донбасса, это в разы хуже. совок у тебя в голове. криворожсталь продана на рыночных условиях, а мотор-сич богуслаев просто забрал себе с позволения кучмы. действительно разницу не всасываешь?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:27

  investorkiev написав:А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)


германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  investorkiev написав:А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)


германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
Наташа це розуміє. Просто лугандон з людини важко вивести


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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30

  zzzzzz написав:..
Лично мое мнение - вообще не лезть в конфликт между США и Китаем - тупо пойти по антимонопольному законодательству и признать сделку незаконной.

так уже не получится. Китайское посольство уже сказало свое фе. Китайцам нужны критические технологии двигателестроения. Если сделку признают ничтожной, то про ручеек китайских инвестиций придется забыть, а США мы нужны ровно до тех пор, пока есть граница с русскими.
Аж интересно, как новому правительству придется раскорячиться, дабы на двух стульях усидеть?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:31

  trololo написав:
  investorkiev написав:Ого, трололо за советский союз!
Одобрял национализацию привата, теперь предлагает национализировать Моторсич. Что следущее? Криворожсталь и трудодни?


ну а ты одобряло окупацию донбасса, это в разы хуже. совок у тебя в голове. криворожсталь продана на рыночных условиях, а мотор-сич богуслаев просто забрал себе с позволения кучмы. действительно разницу не всасываешь?


нет, не всасываю. Вот сейчас рыночная сделка МС с китайцами, а ты говоришь что нельзя. А по Криворожстали с индусами - можно было. Странно все это. Не любишь кетайцев? Они браслетики дешевле выпускают?

По поводу Донбаса - так а что тут быть уже за или против. Начался развод войск после обмена, скоро там выборы и реинтеграция. Только боюсь условия реинтеграции галычан не порадуют. Слыхал про формулу Штайнмаера? :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 09 вер, 2019 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:32

  trololo написав:
  investorkiev написав:А дело в том, что колонией всегда быть не выгодно - интересы метрополии всегда на первом месте, а свои интересы только на третьем (после интересов колониальной администрации - это когда иностранцы в правительстве... oh shi...)


германия и япония попали под внешнее управление США после ВМВ. живут хорошо. к сожалению, мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.


ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше".
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