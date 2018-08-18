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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:33
investorkiev написав:
нет, не всасываю. Вот сейчас рыночная сделка МС с китайцами, а ты говоришь что нельзя. А по Криворожстали с индусами - можно было. Странно все это. Не любишь кетайцев?
очень плохо, что ты не понимаешь разницы между тем, когда от продажи криворожстали бюджет получил почти 5 млрд живых денег и прихватизированной МС. сколько богулаев заплатил за мотор-сич? на каких основаниях она вообще попала ему в прямую собственность?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:34
trololo написав:
.. мы не под прямым внешним управлением, а было бы норм.
норм было бы 52 штатом стать. Все остальное от лукавого.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:34
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я уже высказал свое мнение. Не нужно лезть в геополитику.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:35
trololo написав: investorkiev написав:
нет, не всасываю. Вот сейчас рыночная сделка МС с китайцами, а ты говоришь что нельзя. А по Криворожстали с индусами - можно было. Странно все это. Не любишь кетайцев?
очень плохо, что ты не понимаешь разницы между тем, когда от продажи криворожстали бюджет получил почти 5 млрд живых денег и прихватизированной МС. сколько богулаев заплатил за мотор-сич? на каких основаниях она вообще попала ему в прямую собственность?
так что, отменяем приватизацию? Все назад в госсобственность? И фабрику Рошен (бывшую Карла Маркса)? И ДТЕК? И приватизированные хрущи тоже назад государству?
Трололо, ну не ожидал я реально что ты такой совкодр@чер. Типа все отнять и поделить? снова?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:35
investorkiev написав:
ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше".
примитивненько. лучше расскажи, почему ты хочешь киеву судбьу донецка? думаешь, активы вырастут в этот раз?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:39
trololo написав: investorkiev написав:
ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше".
примитивненько. лучше расскажи, почему ты хочешь киеву судбьу донецка? думаешь, активы вырастут в этот раз?
я и не хочу.
Я много раз повторял - Киев - единственное место в Украине, где можно покупать недвижимость.
Что касается приватизации - пойми - государство плохой акционер, ни разу ничем хорошим это не заканчивалось. Государство должно устанавливать правила игры, следить за их соблюдением и стричь налоги.
Что лучше - получать к примеру ежегодно 50 млн дол налогов от отданой за безценок МС, или иметь государственную МС и каждый год ее дотировать (потому что она убыточна) на 50 млн дол, зато "никому не продадим"?
Более того, инвестору который планирует прикупить скажем ОПЗ пример МС будет наглядным уроком, как поступят с ним в случае чего через 10 лет - нагнут или помогут?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:40
investorkiev написав:
так что, отменяем приватизацию? Все назад в госсобственность? И фабрику Рошен (бывшую Карла Маркса)? И ДТЕК? И приватизированные хрущи тоже назад государству?
Трололо, ну не ожидал я реально что ты такой совкодр@чер. Типа все отнять и поделить? снова?
стратегическую разницу между производителем конфет и высокотехнологичным производством, которого нету даже у китая, опять не понимаешь? да, рошен и 95% ахметовских активов точно также стырено за копейки, и возможно самые главные моменты надо пересмотреть, типа киевнерго и т.д. но в целом можно поставить точку в вопросе путем доплаты и ок. ну и тарифное регулирование предприятий ДТЕКа должно ограничивать доходность таких монополий. не вижу ничего плохого в небольшом госрегулировании чувствительных сфер. это не совок. совок - это когда частной собственности НЕТ ВООБЩЕ.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:42
trololo написав:
.. можно поставить точку в вопросе путем доплаты и ок. ну и тарифное регулирование предприятий ДТЕКа должно ограничивать доходность ..не вижу ничего плохого в небольшом госрегулировании ....
и канхвэты, канхвэты должны подешеветь!
я настаиваю!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:44
investorkiev написав:
Что лучше - получать к примеру ежегодно 50 млн дол налогов от отданой за безценок МС, или иметь государственную МС и каждый год ее дотировать (потому что она убыточна) на 50 млн дол, зато "никому не продадим"?
Более того, инвестору который планирует прикупить скажем ОПЗ пример МС будет наглядным уроком, как поступят с ним в случае чего через 10 лет - нагнут или помогут?
ты не понял главное. богуслаев - не инвестор. он просто забрал предприятие, будучи топ-менеджером. он его не строил, потому его интересы должны быть на последнем месте. все его заслуги - это поддержание долгосрочных контрактов с россией, просто не убил предприятие на лом, вот и все достижения. не убил, но украл.
а так то я за приватизацию двумя руками за! за нормальную и рыночную. у нас кучма просто раздал местным бандитам всем от щедрот своих. это не приватизация
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:44
zzzzzz написав:
Вообще-то с точки зрения антимонопольного закона сделка не законная. Китайцы купили доминирующие пакеты без разрешения АМКУ, так что надо все откатывать взад. Но это если чисто по закону.
Лично мое мнение - вообще не лезть в конфликт между США и Китаем
- тупо пойти по антимонопольному законодательству и признать сделку незаконной.
Романенко все розписав сьогодні ... Треба або дуже сильні дипломатичні кроки - домовитися з Китаєм та США, або вигадати щось несподіване - але швидко і насправді не видно варіанту запустити виробництво - хіба продати ще комусь . Кому - ?
Ну і хто це вирішив , що Мотор Січ ще залишилася високотехнологічним виробництвом ? Там все практично з минулого . Інша справа - що аналог створити - дуже непросто - і технології , і люди , які вміють це робити - це робота не одного десятка років . Школа . Купа нюансів - ніде не записаних .
Востаннє редагувалось Puente
в Пон 09 вер, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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