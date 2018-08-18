Додано: Пон 09 вер, 2019 15:39

trololo написав: investorkiev написав: ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше". ты просто классическая иллюстрация пословицы про то что "раб не ищет свободы - раб ищет хозяина получше".

примитивненько. лучше расскажи, почему ты хочешь киеву судбьу донецка? думаешь, активы вырастут в этот раз? примитивненько. лучше расскажи, почему ты хочешь киеву судбьу донецка? думаешь, активы вырастут в этот раз?

я и не хочу.Я много раз повторял - Киев - единственное место в Украине, где можно покупать недвижимость.Что касается приватизации - пойми - государство плохой акционер, ни разу ничем хорошим это не заканчивалось. Государство должно устанавливать правила игры, следить за их соблюдением и стричь налоги.Что лучше - получать к примеру ежегодно 50 млн дол налогов от отданой за безценок МС, или иметь государственную МС и каждый год ее дотировать (потому что она убыточна) на 50 млн дол, зато "никому не продадим"?Более того, инвестору который планирует прикупить скажем ОПЗ пример МС будет наглядным уроком, как поступят с ним в случае чего через 10 лет - нагнут или помогут?