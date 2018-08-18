Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
везде высокотехнологичные отрасли развиваются только в частной собственности. Национализируем Боинг? Даже чисто военные заводы типа Локхид Мартин - торгуются на бирже, и такие дятлы как мы с тобой можем купить их акции (кстати регулярно выплачивают неплохие дивиденды). Станет МС государственной - загнется в течении года. Зато +5000 новых понаехов в Киев в бюджетную аренду!
investorkiev написав:везде высокотехнологичные отрасли развиваются только в частной собственности. Национализируем Боинг? Даже чисто военные заводы типа Локхид Мартин - торгуются на бирже, и такие дятлы как мы с тобой можем купить их акции (кстати регулярно выплачивают неплохие дивиденды). Станет МС государственной - загнется в течении года. Зато +5000 новых понаехов в Киев в бюджетную аренду!
почему бы не национализировать, а потом уже продать китайцам через ФДМУ или вообще через NYSE?
trololo написав: все его заслуги - это поддержание долгосрочных контрактов с россией, просто не убил предприятие на лом, вот и все достижения. не убил
разве этого мало? это успешнее чем 80% предприятий Украины.
Давай сравним частную МС с государственным Антоновым.
Как думаешь - кто лучший управленец - Богуслаев или государство? Кто в казну деньги перечислял (в виде налогов), а кто тянул? Кто сколько готовой продукции (двигателей там или самолетов/вертолетов) за последние 10 лет произвел? Кто не растерял коллектив?
Какие перспективы у МС и у Антонова? МС хотят купить кетайцы за поллярда, а Антонов вот-вот затроят Файна-тауном-2.
И таких примеров тысячи. Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали. Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали. Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.
trololo написав: все его заслуги - это поддержание долгосрочных контрактов с россией, просто не убил предприятие на лом, вот и все достижения. не убил
разве этого мало? это успешнее чем 80% предприятий Украины.
Давай сравним частную МС с государственным Антоновым.
Как думаешь - кто лучший управленец - Богуслаев или государство? Кто в казну деньги перечислял (в виде налогов), а кто тянул? Кто сколько готовой продукции (двигателей там или самолетов/вертолетов) за последние 10 лет произвел? Кто не растерял коллектив?
Какие перспективы у МС и у Антонова? МС хотят купить кетайцы за поллярда, а Антонов вот-вот затроят Файна-тауном-2.
И таких примеров тысячи. Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали. Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали. Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.
я не знаю, сколько налогов платила МЧ, хотя коггда то даже спекулировал их бумажками на УБ. я думаю, сохранение МС это заслуга россиян, которые поддерживали заказами, а не богуслаева. потому что заводов много, а мотор сич такая одна. а
Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.
в наших судах такое сплошь и рядом, защиты никакой нет, потому инвесторы по факту и не начинались. кучма никого не пустил из вне, это его самая большая ошибка в жизни.