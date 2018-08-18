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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1663166416651666>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 225
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

везде высокотехнологичные отрасли развиваются только в частной собственности. Национализируем Боинг?
Даже чисто военные заводы типа Локхид Мартин - торгуются на бирже, и такие дятлы как мы с тобой можем купить их акции (кстати регулярно выплачивают неплохие дивиденды).
Станет МС государственной - загнется в течении года. Зато +5000 новых понаехов в Киев в бюджетную аренду!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:46

  investorkiev написав:везде высокотехнологичные отрасли развиваются только в частной собственности. Национализируем Боинг?
Даже чисто военные заводы типа Локхид Мартин - торгуются на бирже, и такие дятлы как мы с тобой можем купить их акции (кстати регулярно выплачивают неплохие дивиденды).
Станет МС государственной - загнется в течении года. Зато +5000 новых понаехов в Киев в бюджетную аренду!


почему бы не национализировать, а потом уже продать китайцам через ФДМУ или вообще через NYSE?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:49

  investorkiev написав:... Зато +5000 новых понаехов в Киев в бюджетную аренду!

вы готовы им предоставить жилье в аренду в кредит, пока они найдут достойную работу и получат первые деньги?
в залог можно попросить сверхликвидное жилье в Запорожье!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:51

  trololo написав: все его заслуги - это поддержание долгосрочных контрактов с россией, просто не убил предприятие на лом, вот и все достижения. не убил


разве этого мало? это успешнее чем 80% предприятий Украины.

Давай сравним частную МС с государственным Антоновым.

Как думаешь - кто лучший управленец - Богуслаев или государство? Кто в казну деньги перечислял (в виде налогов), а кто тянул? Кто сколько готовой продукции (двигателей там или самолетов/вертолетов) за последние 10 лет произвел? Кто не растерял коллектив?

Какие перспективы у МС и у Антонова? МС хотят купить кетайцы за поллярда, а Антонов вот-вот затроят Файна-тауном-2.

И таких примеров тысячи.
Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали.
Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали.
Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:56

  investorkiev написав:
  trololo написав: все его заслуги - это поддержание долгосрочных контрактов с россией, просто не убил предприятие на лом, вот и все достижения. не убил


разве этого мало? это успешнее чем 80% предприятий Украины.

Давай сравним частную МС с государственным Антоновым.

Как думаешь - кто лучший управленец - Богуслаев или государство? Кто в казну деньги перечислял (в виде налогов), а кто тянул? Кто сколько готовой продукции (двигателей там или самолетов/вертолетов) за последние 10 лет произвел? Кто не растерял коллектив?

Какие перспективы у МС и у Антонова? МС хотят купить кетайцы за поллярда, а Антонов вот-вот затроят Файна-тауном-2.

И таких примеров тысячи.
Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали.
Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали.
Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.


я не знаю, сколько налогов платила МЧ, хотя коггда то даже спекулировал их бумажками на УБ. я думаю, сохранение МС это заслуга россиян, которые поддерживали заказами, а не богуслаева. потому что заводов много, а мотор сич такая одна. а

Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.

в наших судах такое сплошь и рядом, защиты никакой нет, потому инвесторы по факту и не начинались. кучма никого не пустил из вне, это его самая большая ошибка в жизни.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:58

тем временем, поскольку не хватает на тайм, квартет или шервуд, пришлось докупить акций теслы па 230. трибека, не забудь зафиксировать влет через годик-два
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:02

  trololo написав:тем временем, поскольку не хватает на тайм, квартет или шервуд, пришлось докупить акций теслы па 230. трибека, не забудь зафиксировать влет через годик-два

Не надо все в теслу. Нужна диверсификация. Тесла - стремный актив. Ну серьезно. Как любая компания, которая на 300% зависит от своего лидера.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зараз натаху забанять


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:05

  airmax78 написав:
  trololo написав:тем временем, поскольку не хватает на тайм, квартет или шервуд, пришлось докупить акций теслы па 230. трибека, не забудь зафиксировать влет через годик-два

Не надо все в теслу. Нужна диверсификация. Тесла - стремный актив. Ну серьезно. Как любая компания, которая на 300% зависит от своего лидера.


ну не все, конечно. переживу если вдруг че, хотя будет больно. все будет ок! жду роботакси и сливаюсь
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:09

  trololo написав:..
ну не все, конечно. переживу если вдруг че, хотя будет больно. все будет ок! жду роботакси и сливаюсь

пока довольствуйтесь Бостон Дайнамикс
https://www.youtube.com/watch?v=q1zV-0bX9VY&t=37s
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