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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1664166516661667>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:23

  Первый написав:Зараз натаху забанять


Всім процвітання!


да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.

По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию.
Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:35

  Serg-ik написав:
  trololo написав:пришлось докупить акций теслы па 230.

простой смертный с 10-й зелени может купить? есть смысл?


можно хоть одну акцию за 230 долларов купить. смысл есть (если они конечно подорожают) :mrgreen: тарифы
Зображення

при перечислении денег свифтом в сша (через приват), после 150 тгрн в год спрашивают происхождение средств. договор продажи хаты семилетней давности устроил, декларации не просят.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:41

  Serg-ik написав:[
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно

Жил в силикате на юго западную сторону, дискомфорта не чувствовал, из за толщины стен так и не узнал кто чем живет за стеной.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:53

  trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Это уже было.
Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли.
4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов.
Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.

Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:07

  UA написав:
  trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Это уже было.
Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли.
4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов.
Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.

Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине? :mrgreen:

Да, это, конечно, смешно.
Трибека, готовьте 5000 Круш.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:19

  airmax78 написав:Да, это, конечно, смешно.
Трибека, готовьте 5000 Круш.


2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).


ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне.
Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:26

  UA написав:
  trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Это уже было.
Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли.
4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов.
Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.

Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине? :mrgreen:


В точку.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:26

  investorkiev написав:да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.

По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию.
Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.

А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала?
Это по 700 у.е метр получается?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:35

  UA написав:
  investorkiev написав:да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.

По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию.
Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.

А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала?
Это по 700 у.е метр получается?



Брала по 555$/м
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:45

  investorkiev написав:И таких примеров тысячи.
Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали.
Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали.
Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.

Да нет, не проехали
73% это толстый намек
Этапы экспроприируй экспроприаторов и грабь награбленное будут :mrgreen:
UA
 
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