Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.
По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию. Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.
Serg-ik написав:[ Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение. Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Жил в силикате на юго западную сторону, дискомфорта не чувствовал, из за толщины стен так и не узнал кто чем живет за стеной.
trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Это уже было. Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли. 4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов. Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.
Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине?
trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Это уже было. Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли. 4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов. Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.
Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине?
Да, это, конечно, смешно. Трибека, готовьте 5000 Круш.
airmax78 написав:Да, это, конечно, смешно. Трибека, готовьте 5000 Круш.
2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).
ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне. Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.
trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Это уже было. Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли. 4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов. Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.
Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине?
investorkiev написав:да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.
По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию. Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.
А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала? Это по 700 у.е метр получается?
investorkiev написав:да, тоже побаиваюсь, поэтому прекращу дискусию по МС.
По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энергию. Строит бодро, уже 3 этажа панелей наставила, если решится вопрос с документами - мега-инвестиционно-привлекательное предложение. 15750грн/м=630 доларов даже по сегодняшнему курсу, плюс не забываем что сдается с ремонтом.
А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала? Это по 700 у.е метр получается?
investorkiev написав:И таких примеров тысячи. Да, неправильно приватизировали, но это дело былое, проехали. Иначе каждая власть будет переприватизировать все имущество - и все, приехали. Ровно на второй переприватизации лохи-инвесторы закончатся.
Да нет, не проехали 73% это толстый намек Этапы экспроприируй экспроприаторов и грабь награбленное будут