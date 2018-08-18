Додано: Пон 09 вер, 2019 17:19

airmax78 написав: Да, это, конечно, смешно.

Трибека, готовьте 5000 Круш. Да, это, конечно, смешно.Трибека, готовьте 5000 Круш.

2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне.Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.