Всегда было интересно: кто эти люди, вливающие живое бабло в стабильно убыточную компанию? Вырастет-не вырастет - какое-то казино. На фоне Теслы киевский бетон выглядит весьма привлекательным вложением.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:48
Всегда было интересно: кто эти люди, вливающие живое бабло в стабильно убыточную компанию? Вырастет-не вырастет - какое-то казино. На фоне Теслы киевский бетон выглядит весьма привлекательным вложением.
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:52
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:54
Летом 2016 была акция -15 или -20% на все квартиры.
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|