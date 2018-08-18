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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:48
Serg-ik написав: trololo написав:
пришлось докупить акций теслы па 230.
простой смертный с 10-й зелени может купить? есть смысл?
Всегда было интересно: кто эти люди, вливающие живое бабло в стабильно убыточную компанию?
Вырастет-не вырастет - какое-то казино. На фоне Теслы киевский бетон выглядит весьма привлекательным вложением.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:52
investorkiev написав: UA написав:
А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала?
Это по 700 у.е метр получается?
Брала по 555$/м
Около 550 м было весной 2015 года.
В 2016 мелкие 1к (33 метра) продавали по 700 у.е метр.
Или у тебя квартиры площадью 42 и больше метров?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:54
UA написав: investorkiev написав: UA написав:
А ты Круши, в 2016, по 23 куе за 33 кв. метра брала?
Это по 700 у.е метр получается?
Брала по 555$/м
Около 550 м было весной 2015 года.
В 2016 мелкие 1к (33 метра) продавали по 700 у.е метр.
Или у тебя квартиры площадью 42 и больше метров?
Летом 2016 была акция -15 или -20% на все квартиры, в итоге получилось 555$/м, хаты небольшие, но 33 метра там нет, самые маленькие по 36м
Шалунишка, а ты оказывается тоже за Крушами следил? признавайся, купил там пару однушек?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:03
investorkiev написав: airmax78 написав:
Да, это, конечно, смешно.
Трибека, готовьте 5000 Круш.
2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).
ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне.
Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.
Как минимум компенсация 35% суммы кредита, использованного на ремонт квартиры, предназначенной для сдачи в аренду.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:08
investorkiev написав:
Летом 2016 была акция -15 или -20% на все квартиры, в итоге получилось 555$/м, хаты небольшие, но 33 метра там нет, самые маленькие по 36м
Шалунишка, а ты оказывается тоже за Крушами следил? признавайся, купил там пару однушек?
В то время "дружил" с ЖИБом по Тбилисскому переулку.
Помню, как после "тормозов" с повышением прайса весной 2015, ЖИБ загнал цены в небо пытаясь скомпенсировать свою нерасторопность. После, конечно нужна акция
Следил. Но увидел более выгодный (ликвидный) проект.
Востаннє редагувалось UA
в Пон 09 вер, 2019 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:10
Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.
Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:15
UA написав: investorkiev написав:
Летом 2016 была акция -15 или -20% на все квартиры, в итоге получилось 555$/м, хаты небольшие, но 33 метра там нет, самые маленькие по 36м
Шалунишка, а ты оказывается тоже за Крушами следил? признавайся, купил там пару однушек?
В то время "дружил" с ЖИБом по Тбилисскому переулку.
Помню, как после "тормозов" с повышением прайса весной 2015, ЖИБ загнал цены в небо пытаясь скомпенсировать свою нерасторопность. После, конечно нужна акция
Следил. Но увидел более выгодный (ликвидный) проект.
Миракс?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:19
investorkiev написав:
Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.
Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?
Да, они продавали по этой цене.
Я смотрел, но выбрал другой объект.
Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:23
airmax78 написав:
Миракс?
Какой нфиг Миракс в 2015 году?
Миракс вышел в продажу аж в августе 2017.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:25
UA написав: investorkiev написав:
Весной 2015 когда курс скакнул до 35+, в ЖИБе однушки были реально по 14000$. Я звонил в ОП, были в продаже по этой цене.
Я тогда еще не был так сильно «в теме» недвиги, и не купил, да и стремно было. Интересно, кто-то купил?
Да, они продавали по этой цене.
Я смотрел, но выбрал другой объект.
Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж
Сейчас такое чувство испытывают те кто продает доллары. Сегодня на межбанке пробили 25.
Есть вероятность что сходим на 24,50 - 24,00.
Представляю как скрипят зубами в ОП глядя на снижение курса
Живите своим умом!
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