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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1666166716681669>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:27

  UA написав:
  airmax78 написав:Миракс?

Какой нфиг Миракс в 2015 году?
Миракс вышел в продажу аж в августе 2017.

Мне че-то казалось, что раньше. Ну ок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:32

  UA написав:Да, они продавали по этой цене.
Я смотрел, но выбрал другой объект.
Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж :mrgreen:

И куда же это Вы так спикировали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:38

  UA написав:
  trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.

А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.

Это уже было.
Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли.
4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов.
Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.

Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине? :mrgreen:


Так вроде уже по факту и де-юре Мотор сич - это китайское предприятие/до 75 % акций/.
Придут комиссары в кожанках и с револьверами и национализируют ?
Кинули ранее китайцев на три миллиарда по зерну, потом мутки с многомиллиардным кредитом, который китайцы держали в резерве три года для Украины, но не срослось, и сейчас кинуть будущую первую экономику мира, этак мы до золотого дождя инвестиций не доживём с такими замашками. Тем более больше инвесторов для Мотор Сичи не видно, и даже не слышно. Напоминает нашу ГТС.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:15

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Да, это, конечно, смешно.
Трибека, готовьте 5000 Круш.


2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).


ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне.
Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.

а что, богуслаева нагнуть слабО?! госбюджет то может и расчехлится, но потом господдержка "малого бизнеса" может подзаипать..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ЖК Вонючка сегодня пованивает.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:47

  freeze написав:
  UA написав:Это уже было.
Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли.
4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов.
Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.

Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине? :mrgreen:


Так вроде уже по факту и де-юре Мотор сич - это китайское предприятие/до 75 % акций/.
Придут комиссары в кожанках и с револьверами и национализируют ?
Кинули ранее китайцев на три миллиарда по зерну, потом мутки с многомиллиардным кредитом, который китайцы держали в резерве три года для Украины, но не срослось, и сейчас кинуть будущую первую экономику мира, этак мы до золотого дождя инвестиций не доживём с такими замашками. Тем более больше инвесторов для Мотор Сичи не видно, и даже не слышно. Напоминает нашу ГТС.

Предлагаю модель поведения Украины:
"Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем закончится"
Не, ну глубокую озабоченность высказывать нужно. Как жеж без этого?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:49

  Оранжевый-хит сезона написав:В ЖК Вонючка сегодня пованивает.

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Французскими духами?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:57

  trololo написав:тем временем, поскольку не хватает на тайм, квартет или шервуд, пришлось докупить акций теслы па 230. трибека, не забудь зафиксировать влет через годик-два


Амнистировать как будете? :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 19:58

  hume написав:
  Serg-ik написав:[
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно

Жил в силикате на юго западную сторону, дискомфорта не чувствовал, из за толщины стен так и не узнал кто чем живет за стеной.


Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Укрбуд оправдывается почему стройки летом стояли: не покупают ...

http://m.kievvlast.com.ua/text/oleg-maj ... ne-svalish
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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