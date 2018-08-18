Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Да, они продавали по этой цене. Я смотрел, но выбрал другой объект. Весной 2015, подписывая договора и внося оплату, я испытывал чувства японского пилота-камикадзе. Отрешенность от происходящего вокруг, захват цели и форсаж
trololo написав:Я считаю что мотор сич надо национализировать, боугслаеву дать 10 млн дол отступных и пусть гуляет. Не слишком похоже на либертарианство, наверное.
А от китайцев ничего хорошего не было бы. Вынесут документацию, станки и нафиг им та мотор сич.
Это уже было. Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли. 4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов. Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.
Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине?
Так вроде уже по факту и де-юре Мотор сич - это китайское предприятие/до 75 % акций/. Придут комиссары в кожанках и с револьверами и национализируют ? Кинули ранее китайцев на три миллиарда по зерну, потом мутки с многомиллиардным кредитом, который китайцы держали в резерве три года для Украины, но не срослось, и сейчас кинуть будущую первую экономику мира, этак мы до золотого дождя инвестиций не доживём с такими замашками. Тем более больше инвесторов для Мотор Сичи не видно, и даже не слышно. Напоминает нашу ГТС.
airmax78 написав:Да, это, конечно, смешно. Трибека, готовьте 5000 Круш.
2500 круш - селить будем по 2 человека в квартиру, согласно квартирным ордерам. Взять на себя тяготы первых месяцев оплаты аренды+страховая сумма в данном случае обязан гос.бюджет. Либо в виде прямых дотаций экс-сотрудникам МС, либо в виде выплат по увольнению национализированного предприятия МС, либо в виде прямых трансфертов ленд-лордам за проживание людей (последний вариант самый дорогой, как мы все понимаем).
ЗЫ: похоже кто-то из высоких кабинетов таки прочитал наш форум и согласился что лендлорство - это малый бизнес и его нужно поддерживать на государственном уровне. Сейчас это делается в виде привлечения потребителей (обезрабоченных сотрудников всяких ненужных предприятий-гигантов, следующий думаю будет что-то типа Энергоатома - тоже бесполезный монстр на периферии с кучей сотрудников, которые ПОКА не арендуют ничего на КРЖН). Надеемся еще на скорейшие дотации на ремонт например прямиком из бюджета.
а что, богуслаева нагнуть слабО?! госбюджет то может и расчехлится, но потом господдержка "малого бизнеса" может подзаипать..
UA написав:Это уже было. Феодосийский судостроительный завод "Море" строил для Китая большие десантные корабли. 4 корабля построили в Феодосии, потом китайцам отдали всю техническую документация и откомондировали в Китай спецов. Сейчас Китай самостоятельно производит большие десантные корабли.
Китай будет производить авиадвигатели для своих ВВС в Украине?
Так вроде уже по факту и де-юре Мотор сич - это китайское предприятие/до 75 % акций/. Придут комиссары в кожанках и с револьверами и национализируют ? Кинули ранее китайцев на три миллиарда по зерну, потом мутки с многомиллиардным кредитом, который китайцы держали в резерве три года для Украины, но не срослось, и сейчас кинуть будущую первую экономику мира, этак мы до золотого дождя инвестиций не доживём с такими замашками. Тем более больше инвесторов для Мотор Сичи не видно, и даже не слышно. Напоминает нашу ГТС.
Предлагаю модель поведения Украины: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем закончится" Не, ну глубокую озабоченность высказывать нужно. Как жеж без этого?
Serg-ik написав:[ Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение. Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Жил в силикате на юго западную сторону, дискомфорта не чувствовал, из за толщины стен так и не узнал кто чем живет за стеной.
Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?