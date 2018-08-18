KV: Вы хотите сказать, что стройки “Укрбуда” не остановились?Олег Майборода: Нет, не остановились., но это никак не связано с политической ситуацией. А сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять.KV: Тогда из-за чего это произошло?Олег Майборода: Сложное лето. Летом активность покупателей и так обычно ниже, а в этот раз наложились дополнительные особенности. Во-первых,У людей сбережения в долларах, и те, кто собирался купить квартиру, ждут его подорожания. Во-вторых, не самые лучшие продажи в последние полгода из-за политической ситуации, которая отпугивала многих клиентов. А с выборами в Раду ничего не закончилось – это тенденция продолжилась и летом.KV:Просто здесь дело не в количестве проданных квартир, а в объемах финансов, которые поступают от инвесторов. Например, если человек сразу оплачивает всю стоимость квартиры или оформляет ипотеку в банке, это одни суммы. А если берет рассрочку, то на строительство поступит только часть денег. А остальные деньги будут “длинными”, то есть поступать понемногу по мере дальнейших выплат. И если таких рассрочников довольно много, финансирование строительства дома может быть неровным, и недостаток придется покрывать из других источников. Поэтому приходится находить сложный баланс между длинной рассрочкой, которая так популярна среди клиентов, поскольку она еще и в гривне, и темпами строительства, которые все хотят видеть очень бодрыми. Поэтому после аудита решили немного отодвинуть начало некоторых новых проектов, которые всегда на старте требуют больших вливаний, и сосредоточиться на текущих.