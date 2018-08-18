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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1666166716681669

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:11

Наконец-то продали здание бывшей аптеки на БВС, 144 кв.м. - 84 куе
https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 0-000034-2

Удалось продать только на третьем аукционе.
На 1 цена взлетела до 3,555 млн.грн ( участник не оплатил )и второй 3,554 млн

на 2 аукционе цена была 3,244 и 3,000 млн грн ( никто не заплатил)

На 3 аукционе победитель выйиграл 2,884 но не оплатил, и только второй участник с наилучшей ценой в 2,095 млн.грн - заплатил и подписал контракт.

Подписант ТОВ"Лекс навигатор" участвовал в первом аукционе, но его предложение 1,006 млн заняло только 38 место. Во втором аукционе они не участвовали.

Главной проблемой этих аукционов является правила которые утвердил Кабмин - рассматривать только первых двух участников с наивысшей ценой. Если они отказались оплачивать аукцион проводят заново.

Еще сегодня подписали договор на продажу бывшего ресторана в Марииненском парке, Грушевского 3, 240 квадратов - 39 млн.грн ( з ПДВ)

https://zakupki.prom.ua/auctions-dgf/au ... 4-000028-1
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:39

  Loft написав:Укрбуд оправдывается почему стройки летом стояли: не покупают ...

http://m.kievvlast.com.ua/text/oleg-maj ... ne-svalish

Зачем столько букв? Летом надо отдыхать.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:53

Аааа....Майборода просто жжжжет :mrgreen:

KV: Вы хотите сказать, что стройки “Укрбуда” не остановились?

Олег Майборода: Нет, не остановились. Но во второй половине лета у нас было сильное снижение темпов на некоторых объектах, но это никак не связано с политической ситуацией. А сейчас эти темпы уже выравниваются, будем активно догонять.

KV: Тогда из-за чего это произошло?

Олег Майборода: Сложное лето. Летом активность покупателей и так обычно ниже, а в этот раз наложились дополнительные особенности. Во-первых, укрепление курса гривны при невозможности снизить цену квадратного метра. :mrgreen: У людей сбережения в долларах, и те, кто собирался купить квартиру, ждут его подорожания. Во-вторых, не самые лучшие продажи в последние полгода из-за политической ситуации, которая отпугивала многих клиентов. А с выборами в Раду ничего не закончилось – это тенденция продолжилась и летом.

KV: То есть плохая ситуация с продажами?

Олег Майборода: Нет, квартиры по-прежнему востребованы. :lol: :lol: Просто здесь дело не в количестве проданных квартир, а в объемах финансов, которые поступают от инвесторов. Например, если человек сразу оплачивает всю стоимость квартиры или оформляет ипотеку в банке, это одни суммы. А если берет рассрочку, то на строительство поступит только часть денег. А остальные деньги будут “длинными”, то есть поступать понемногу по мере дальнейших выплат. И если таких рассрочников довольно много, финансирование строительства дома может быть неровным, и недостаток придется покрывать из других источников. Поэтому приходится находить сложный баланс между длинной рассрочкой, которая так популярна среди клиентов, поскольку она еще и в гривне, и темпами строительства, которые все хотят видеть очень бодрыми. Поэтому после аудита решили немного отодвинуть начало некоторых новых проектов, которые всегда на старте требуют больших вливаний, и сосредоточиться на текущих.
Живите своим умом!
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Повідомлень: 35061
З нами з: 03.10.11
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Подякували: 7343 раз.
 
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  #<1 ... 1666166716681669
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