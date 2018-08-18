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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:01
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:20
Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
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investorkiev
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:22
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:25
zzzzzz написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))
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investorkiev
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26
zzzzzz написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
Само собой, УкрБуд - киевский строительный лексус
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antey1969
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26
investorkiev
Вообще интервью чудесное )))
Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
Инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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