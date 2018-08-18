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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1663166416651666

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В се знают что падение доллара останавливает продажи.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:20

  Оранжевый-хит сезона написав:В се знают что падение доллара останавливает продажи.

интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:22

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В се знают что падение доллара останавливает продажи.

интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?


Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:25

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В се знают что падение доллара останавливает продажи.

интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?


Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))


но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В се знают что падение доллара останавливает продажи.

интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?


Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))

Само собой, УкрБуд - киевский строительный лексус
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26

investorkiev
Вообще интервью чудесное )))

Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
Инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:28

Что бы лучше понимать что такое Укрбуд надо почитать декларацию Микитася.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... HTvZyeBoh4


Он является контролером
- Укрбудпереказ
- Українська будівельна корпорація "Укрбуд" ( не путать с "Будiвельна компанiя "УКРБУД"ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО - это гос.контора )
- Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест"
- УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ

Есть еще Укрбудмонтаж - они выиграли тендер на Шулявский мост.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 09 вер, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:29

  investorkiev написав:
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))

- А почему не покупают?
- Потому что мы остановили стройки.
Замкнутый круг)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:32

  antey1969 написав:
  investorkiev написав:
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))

- А почему не покупают?
- Потому что мы остановили стройки.
Замкнутый круг)))

Неее...там не так))

Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
То есть инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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