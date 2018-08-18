Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:01
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:20
Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
investorkiev
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:22
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
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zzzzzz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:25
zzzzzz написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))
investorkiev
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26
zzzzzz написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В се знают что падение доллара останавливает продажи.
интересно, если курс 25 продержится еще полгода? а если год?
Микитась же ответил - снижать цену невозможно )))
Само собой, УкрБуд - киевский строительный лексус
antey1969
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:26
investorkiev Вообще интервью чудесное ))) Темпы строительства упали ? - Да Почему ? - Инвесторы не активны. Инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:28
Что бы лучше понимать что такое Укрбуд надо почитать декларацию Микитася.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... HTvZyeBoh4
Он является контролером
- Укрбудпереказ
- Українська будівельна корпорація "Укрбуд" (
не путать с "Будiвельна компанiя "УКРБУД"ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
- это гос.контора )
- Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест"
- УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ
Есть еще Укрбудмонтаж - они выиграли тендер на Шулявский мост.
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zzzzzz
в Пон 09 вер, 2019 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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zzzzzz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:29
investorkiev написав:
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))
- А почему не покупают?
- Потому что мы остановили стройки.
Замкнутый круг)))
antey1969
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:32
antey1969 написав: investorkiev написав:
но и строить дальше без продаж тоже затруднительно )))
- А почему не покупают?
- Потому что мы остановили стройки.
Замкнутый круг)))
Неее...там не так))
Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
То есть инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают)))
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zzzzzz
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