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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:17
zzzzzz написав:
Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
То есть инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают)))
инвесторы покупают, но денег не платят.
Посмотрите на форум - тут 90% таких "инвесторов".
Которые только языки чешут.
Зато те 10% которые не побоялись и забетонировались - те конечно не в накладе.
Как и всегда - имеет что-то только тот, кто что-то делает.
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investorkiev
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну... такое, давайте дальше искать.
так я ж и ищу. Уже даже подумываю: а может кредит взять. пока ракета вверх не улетела? Возьму под 22%. перекредитуюсь через год под 12%. Или оставлю часть котлеты при себе в надежде на девал +30...+40% к нынешнему курсу, если верить депутату Дубинскому)
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Серж силикатный кирпич то что надо. У меня в Чабаны-парадиз
дом 50 см.силикатного кирпича + внешнее утепление. Вообще перфект.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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