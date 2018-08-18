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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:17
zzzzzz написав:
Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
То есть инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают)))
инвесторы покупают, но денег не платят.
Посмотрите на форум - тут 90% таких "инвесторов".
Которые только языки чешут.
Зато те 10% которые не побоялись и забетонировались - те конечно не в накладе.
Как и всегда - имеет что-то только тот, кто что-то делает.
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investorkiev
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Ну... такое, давайте дальше искать.
так я ж и ищу. Уже даже подумываю: а может кредит взять. пока ракета вверх не улетела? Возьму под 22%. перекредитуюсь через год под 12%. Или оставлю часть котлеты при себе в надежде на девал +30...+40% к нынешнему курсу, если верить депутату Дубинскому)
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно
Серж силикатный кирпич то что надо. У меня в Чабаны-парадиз
дом 50 см.силикатного кирпича + внешнее утепление. Вообще перфект.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:46
investorkiev
Да, Укрбуд эта именно та контора где те кто заплатил 100% ( на самом деле 95% ) выиграли. Почем им последние метры продают, по 55 или по 60 тыс.грн ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:54
У этого черта из Укрбуда не покупают не потому что курс валют или еще что-то, а потому что еще прошлой осенью было понятно что пирамида разваливается и очень скоро стройки встанут. А они на фоне этого начали с космической скоростью накручивать цены при нереальных сроках сдачи и теперь практически любой объект Укрбуда это долгострой которого ждать лет 5 лет по ценнику за который можно взять в переуступках готовое жилье в похожей локации)))
Ну им уже ничего не поможет наверное. Они своим древним УГ не очень вписываются в новые ДБНы, маловероятно что они хоть где-то еще смогут стартовать хоть какой-то новый объект.
Оранжевый-хит сезона написав:
Все привыкнут к новой цене начнут покупать. А пока как я ждут осень и курс 28 грн.
Помню в феврале где-то на Домике в ветке абрикоса одна дамочка жаловалась что курс упал до 26 и ей теперь не выгодно сдавать и очень хотела "хоть бы по 28 продаать". Уже вон пол года ждёт хоть бы 28)
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Santehnik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:07
change_pm написав:
Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?
Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:18
Serg-ik написав: change_pm написав:
Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?
Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.
Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?
Каждую служебную записку заставляете переписывать по 3 раза?
Следите за расположением блокнотиков и карандашей в переговорке?
Ведете учет опоздавших на 5 минут сотрудников?
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investorkiev
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:22
investorkiev написав: Serg-ik написав: change_pm написав:
Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?
Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.
Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?
Каждую служебную записку заставляете переписывать по 3 раза?
Следите за расположением блокнотиков и карандашей в переговорке?
Ведете учет опоздавших на 5 минут сотрудников?
Нагадало
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:32
zzzzzz написав:
Аааа....Майборода просто жжжжет
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в продолжение
Олег Майборода: Цены и так очень медленно, но растут, хотя бы потому, что продолжает расти себестоимость строительства. В последние полгода спрос был сдержанным, волнообразным, поэтому девелоперы и не торопились выравнивать стоимость, чтобы не отпугнуть покупателя. Но вечно так продолжаться не может, и поэтому с активизацией спроса цены подкорректируют.
Вспоминается Кушнир: себестоимость растёт, потому что растёт курс доллара, а у нас 30-55% материалов в долларах закупается
Теперь доллар упал и себестоимость растёт у Укрбуда.
Так и запишем:
рост доллара-рост себестоимости в КГС,
падение доллара-рост себестоимости в Укрбуде
И, самое главное, себестоимость и цены-они растут, сами по себе, ими никто не управляет, они как сорняки. О стоимости денег во времени ( то, о чёмм так много здесь говорили), в УБ не знают и знать не хотят. Можно строить по 3,5-5 лет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:36
Serg-ik
Интервью Майбороды очень "тонко" намекает кому же выгодно грохнуть Аркаду
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:36
Четырем крымским политзаключенным, которые после обмена пленными вернулись в Украину из российских тюрем, государство обещает предоставить бесплатное жилье в Киеве.
Интересно, почему в Киеве, а не где нибудь поближу к Крыму? В Геническе например?
А потому что квартира в Киеве - вечная ценность. Спорим они станут лендлордами и будут эти квартиры сдавать?
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investorkiev
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