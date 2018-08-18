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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1665166616671668>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:17

  zzzzzz написав:
Темпы строительства упали ? - Да
Почему ? - Инвесторы не активны.
То есть инвесторы не покупают квартиры ? - Покупают)))


инвесторы покупают, но денег не платят.

Посмотрите на форум - тут 90% таких "инвесторов".
Которые только языки чешут.

Зато те 10% которые не побоялись и забетонировались - те конечно не в накладе.

Как и всегда - имеет что-то только тот, кто что-то делает.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:18

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ну... такое, давайте дальше искать.

так я ж и ищу. Уже даже подумываю: а может кредит взять. пока ракета вверх не улетела? Возьму под 22%. перекредитуюсь через год под 12%. Или оставлю часть котлеты при себе в надежде на девал +30...+40% к нынешнему курсу, если верить депутату Дубинскому)
Сегодня ссылки выставил по Волынской и Смелянской, на прошлой неделе с десяток ссылок. Никто не хочет высказать мнение.
Прохожий сказал, что силикатный кирпич-#овно, вот я теперь вижу, что красиво, а вспоминая Прохожего, боюсь даже думать, что вступаю в овно


Серж силикатный кирпич то что надо. У меня в Чабаны-парадиз :D дом 50 см.силикатного кирпича + внешнее утепление. Вообще перфект.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:46

investorkiev
Да, Укрбуд эта именно та контора где те кто заплатил 100% ( на самом деле 95% ) выиграли. Почем им последние метры продают, по 55 или по 60 тыс.грн ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У этого черта из Укрбуда не покупают не потому что курс валют или еще что-то, а потому что еще прошлой осенью было понятно что пирамида разваливается и очень скоро стройки встанут. А они на фоне этого начали с космической скоростью накручивать цены при нереальных сроках сдачи и теперь практически любой объект Укрбуда это долгострой которого ждать лет 5 лет по ценнику за который можно взять в переуступках готовое жилье в похожей локации)))
Ну им уже ничего не поможет наверное. Они своим древним УГ не очень вписываются в новые ДБНы, маловероятно что они хоть где-то еще смогут стартовать хоть какой-то новый объект.
  Оранжевый-хит сезона написав:Все привыкнут к новой цене начнут покупать. А пока как я ждут осень и курс 28 грн.

Помню в феврале где-то на Домике в ветке абрикоса одна дамочка жаловалась что курс упал до 26 и ей теперь не выгодно сдавать и очень хотела "хоть бы по 28 продаать". Уже вон пол года ждёт хоть бы 28)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?

Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:18

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?

Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.


Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?

Каждую служебную записку заставляете переписывать по 3 раза?
Следите за расположением блокнотиков и карандашей в переговорке?
Ведете учет опоздавших на 5 минут сотрудников?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Место .овно. Самая .опа Соломенки. Или вам там нравится?

Мне нигде не нравится на мои возможности. Спросил мнение по соотношению цена/качество.


Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?

Каждую служебную записку заставляете переписывать по 3 раза?
Следите за расположением блокнотиков и карандашей в переговорке?
Ведете учет опоздавших на 5 минут сотрудников?
НагадалоЗображення


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:32

  zzzzzz написав:Аааа....Майборода просто жжжжет :mrgreen:

[

в продолжение
Олег Майборода: Цены и так очень медленно, но растут, хотя бы потому, что продолжает расти себестоимость строительства. В последние полгода спрос был сдержанным, волнообразным, поэтому девелоперы и не торопились выравнивать стоимость, чтобы не отпугнуть покупателя. Но вечно так продолжаться не может, и поэтому с активизацией спроса цены подкорректируют.

Вспоминается Кушнир: себестоимость растёт, потому что растёт курс доллара, а у нас 30-55% материалов в долларах закупается
Теперь доллар упал и себестоимость растёт у Укрбуда.
Так и запишем:
рост доллара-рост себестоимости в КГС,
падение доллара-рост себестоимости в Укрбуде
И, самое главное, себестоимость и цены-они растут, сами по себе, ими никто не управляет, они как сорняки. О стоимости денег во времени ( то, о чёмм так много здесь говорили), в УБ не знают и знать не хотят. Можно строить по 3,5-5 лет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:36

Serg-ik
Интервью Майбороды очень "тонко" намекает кому же выгодно грохнуть Аркаду
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Четырем крымским политзаключенным, которые после обмена пленными вернулись в Украину из российских тюрем, государство обещает предоставить бесплатное жилье в Киеве.


Интересно, почему в Киеве, а не где нибудь поближу к Крыму? В Геническе например?


А потому что квартира в Киеве - вечная ценность. Спорим они станут лендлордами и будут эти квартиры сдавать?
investorkiev
 
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