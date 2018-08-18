Додано: Вів 10 вер, 2019 07:54

Оранжевый-хит сезона написав: Все привыкнут к новой цене начнут покупать. А пока как я ждут осень и курс 28 грн. Все привыкнут к новой цене начнут покупать. А пока как я ждут осень и курс 28 грн.

У этого черта из Укрбуда не покупают не потому что курс валют или еще что-то, а потому что еще прошлой осенью было понятно что пирамида разваливается и очень скоро стройки встанут. А они на фоне этого начали с космической скоростью накручивать цены при нереальных сроках сдачи и теперь практически любой объект Укрбуда это долгострой которого ждать лет 5 лет по ценнику за который можно взять в переуступках готовое жилье в похожей локации)))Ну им уже ничего не поможет наверное. Они своим древним УГ не очень вписываются в новые ДБНы, маловероятно что они хоть где-то еще смогут стартовать хоть какой-то новый объект.Помню в феврале где-то на Домике в ветке абрикоса одна дамочка жаловалась что курс упал до 26 и ей теперь не выгодно сдавать и очень хотела "хоть бы по 28 продаать". Уже вон пол года ждёт хоть бы 28)