наоборот, полный разгильдяй. Ни блокнотов, ни обширной телефонной книги
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
наоборот, полный разгильдяй. Ни блокнотов, ни обширной телефонной книги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
может потому, они такие смелые, что
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:50
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:53
investorkiev
наверно потому что для себя и эта покупка на многие года
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:55
zzzzzz
как у сапёра, покупается 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:06
Вспомнил про КГС и залез поковыряться в его отчёте за 2018 год
Нашел, что чистые активы ПрАТ Киевгорстрой 1 594 082 000 грн, а уставный капитал -всего 16 535 000 грн, то есть ЧА больше УК в 96 раз. При этом 25/04/2019 было 2 сделки-покупка и продажа акций КГС, 4 000 шт по номиналу в 0,25 грн ( покупка) и 0,2525 продажа. Меценатство? не думаю. Что -то мутят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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