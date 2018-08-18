RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1665166616671668

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 226
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
72
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
28
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?

наоборот, полный разгильдяй. Ни блокнотов, ни обширной телефонной книги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9603
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:45

Я бы Майбороде показал это

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35069
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3408 раз.
Подякували: 7344 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энерги
может потому, они такие смелые, что
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 182 557 140 штук простих iменних акцiй, загальною
номiнальною вартiстю 9 127 857 грн., що с
тановить 30% статутного капiталу ПрАТ
"Домобудiвний комбiнат No4".
Основними видами дiяльностi ПрАТ "Домобудiвний комбiнат No4" є панельне домобудiвнитцво,
виробництво товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9603
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:50

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, а в работе вы тоже такой идеалист и перфекционист?

наоборот, полный разгильдяй. Ни блокнотов, ни обширной телефонной книги


так откуда тогда такой перфекционизм в плане выбора жилья?
investorkiev
 
Повідомлень: 803
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:53

investorkiev
наверно потому что для себя и эта покупка на многие года
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35069
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3408 раз.
Подякували: 7344 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:55

zzzzzz
как у сапёра, покупается 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9603
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:06

Вспомнил про КГС и залез поковыряться в его отчёте за 2018 год
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/ ... D1%96k.pdf
Нашел, что чистые активы ПрАТ Киевгорстрой 1 594 082 000 грн, а уставный капитал -всего 16 535 000 грн, то есть ЧА больше УК в 96 раз. При этом 25/04/2019 было 2 сделки-покупка и продажа акций КГС, 4 000 шт по номиналу в 0,25 грн ( покупка) и 0,2525 продажа. Меценатство? не думаю. Что -то мутят.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9603
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1665166616671668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, Vadim V і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1623, 1624, 1625
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16247 2561452
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 18:02
Хомякоид
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7405
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.