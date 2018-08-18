Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:По теме ветки: возле Круш ДБК-4 строит без документов дом, прямо с видом на Энерги
может потому, они такие смелые, что
ПрАТ "ХК "Київмiськбуд" є власником 182 557 140 штук простих iменних акцiй, загальною номiнальною вартiстю 9 127 857 грн., що с тановить 30% статутного капiталу ПрАТ "Домобудiвний комбiнат No4". Основними видами дiяльностi ПрАТ "Домобудiвний комбiнат No4" є панельне домобудiвнитцво, виробництво товарного бетону та залiзобетонних виробiв.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s